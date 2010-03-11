Альтернативні політпроекти завалились на випробуванні кулуарами?

Перехід Сергія ТІГІПКА в команду Віктора ЯНУКОВИЧА, а також невиразна позиція Арсенія ЯЦЕНЮКА призводить того, що суспільний запит на нові обличчя в політиці буде переорієнтований.

Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував призначення С.ТІГІПКА на посаду віце-прем`єр-міністра, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

«Нові альтернативні проекти не витримали випробування кулуарами. Спочатку команда А.ЯЦЕНЮКА робила все можливе, щоб отримати золоту акцію в новому форматі коаліції й посаду прем`єр-міністра. Тепер С.ТІГІПКО пішов у команду В.ЯНУКОВИЧА, до того ж - не на першорядні ролі. Це все призведе до того, що суспільний запит на нові обличчя, а значить і новий підхід у політиці буде переорієнтований на інших людей - тих же Анатолія ГРИЦЕНКА, Наталію КОРОЛЕВСЬКУ, Нестора ШУФРИЧА, Олега ТЯГНИБОКА, - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Цю тенденцію підтверджують і результати соціологічного опитування «Роль і перспективи нових облич в українській політиці в період після виборів», проведеного Центром «Соціополіс».

Експерт стверджує, що шлях В.ЯНУКОВИЧА на оновлення власної команди виглядає правильним, проте для політичних лідерів, які претендують на роль «третьої сили», цей крок може мати негативні електоральні наслідки. «Загалом В.ЯНУКОВИЧ, переформатуючи, модернізуючи власну команду у владі, діє правильно, демонструючи готовність домовлятися й диверсифікуючи політичні ризики. Однак для того ж С.ТІГІПКА, інтегрованого в команду Миколи АЗАРОВА - складно прогнозувати електоральну позитивну динаміку в майбутньому », - підкреслив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, соціологічне дослідження «Роль і перспективи нових облич в українській політиці в період після виборів» було проведено Центром «Соціополіс» у період з 1 по 5 березня 2010 серед населення великих і середніх міст України (від 50 тис. жителів) віком 18 років і старше. Зокрема, респондентам було запропоновано конкретизувати, кого саме на сучасному етапі вони вважають новими обличчями в українській політиці. С.ТІГІПКА назвали 24,7% респондентів, А.ЯЦЕНЮКА - 14,2%, А.ГРИЦЕНКА - 8,5%, Н.КОРОЛЕВСЬКУ - 6,3%, О.ТЯГНИБОКА - 4%, Н.ШУФРИЧА - 2,2 %, Вячеслава КИРИЛЕНКА - 1,7%, Миколу КАТЕРИНЧУКА - 1,1%, Олександра ПАБАТА - 0,9%. Інші імена назвали 3,6% опитаних, обрали відповідь "Немає жодного" - 40,3%, "Важко відповісти" - 8,7% респондентів.