Хорошковський упевнений, що народові відкрили вже всю правду, яку треба

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ упевнений, що спецслужбі слід скоротити роботу з архівами, і зосередитися на своїх основних завданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після свого офіційного представлення колективу СБУ Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Дуже багато матеріалів розсекречено… Та правду, яку потрібно було донести українському народу, та правда донесена. У даному напрямі ми однозначно виходитимемо, перш за все, з вимоги законодавства, але у той же час можу сказати, що це точно не є основна робота спецслужби. Все ж таки наше завдання ми бачимо дещо інакше», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що є деякі питання до способів і методів розсекречення матеріалів. «Тому що, на щастя або на жаль, турбота спецслужби, перш за все, в тому, щоб охороняти свої секрети, охороняти закони, які ці секрети створювали», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.