Новий уряд: команда професіоналів чи ляпас українцям?

Сьогодні Україна отримала новий уряд. Склад Кабміну на чолі з прем’єром Азаровим викликав неоднозначну реакцію серед парламентарів. Ми поцікавилися, як оцінюють нові призначення народні обранці та експерти і чиї прізвища на чолі міністерств стали для них найбільш несподіваними.

Ксенія Ляпіна, народний депутат (НУ-НС):

БУДЕ ЧЕРГОВА ХВИЛЯ ПСЕВДОНАУКОВОГО ПЕРЕПИСУВАННЯ ІСТОРІЇ

Нам було нецікаво, що за уряд буде в цій “коаліції”, як вони себе називають. Але ми мали надію, що не буде таких резонансних антиукраїнських призначень, як Табачник. Табачник, який очолив Міносвіти, – це негативне призначення, демонстративно неукраїнське. Це сигнал від Януковича, що слова словами, а справи будуть інші, явно антиукраїнські. Під серйозним паянням тоді стає і незалежне тестування, і мова, і багато іншого. Я вже не кажу про історичні оцінки, підручники історії. Це буде чергова хвиля псевдонаукового переписування підручників. Діти в Україні історії знати точно не будуть. Її перепишуть у 355-ий раз.

На жаль, тієї наукової еліти, яка була хранителем мудрості, нема. Нова “еліта” - вся родом з Радянського Союзу, вона вся політично кон’юнктурна.

Решта призначень – типовий уряд Миколи Азарова, бозна-що... Я ще вчора казала, якщо це буде уряд Азарова, у мене нема жодної надії на якусь ефективність і результативність його роботи.

Сергій Соболєв, народний депутат (БЮТ):

УРЯД ПОДІЛИЛИ МІЖ СОБОЮ МІЛЬЯРДЕРИ В СПІВПРАЦІ З КОМУНІСТАМИ

Нехай ці призначення сприймають зараз наші колеги, які дружньо розвалювали попередню коаліцію. Це буде спільний уряд Ющенка - Януковича, про який так мріяв і Ющенко, і Янукович.

Це фактично уряд, який поділили між собою найбільші фінансово-промислові клани країни. Чітко видно, хто з міністрів представляє пана Фірташа в уряді, хто Ахметова, хто групу Клюєва та інших найбільших мільярдерів держави.

Колись хтось з дивиною казав: “Як можуть співіснувати разом комуністи і олігархи?” Цей уряд якраз є яскравим свідченням такого співіснування, бо, з одного боку, найбільші фінансово-промислові олігархічні клани захопили ключові посади в уряді (з ними розрахувалися за вибори, це абсолютно чітко видно), а з іншого – комуністи, співпраця з якими заведе країну в глухий кут.

Були й неочікувані призначення. Але питання не в тому. Якісь прізвища могли бути замінені на інші. Ключовий принцип – уряд поділили між собою мільярдери України.

Андрій Парубій, народний депутат (НУ-НС):

ТАБАЧНИК – ЛЯПАС УСІМ ДЕРЖАВНИЦЬКИМ СИЛАМ

У мене склалося загальне враження, що в парламенті відбувся антиконституційний переворот. Бо сам принцип формування коаліції є антиконституційним і незаконним. Відповідно й уряд, сформований цією коаліцією, є антизаконним і неконституційним.

Говорячи про розклад Кабміну, у першу чергу хочу сказати, що призначення Табачника – це ж просто ляпас усім українським державницьким силам! Це згортання тих ґрунтовних реформ, які робилися за останні роки в українській освіті і які зумовили зменшення корупції. Як сказав один київський поет, там де мали б бути тютюнники, там табачники сьогодні сидять. Де мали б сидіти люди, які дбають про державу, посадили сьогодні табачників, які будуть працювати над тим, щоб знищувати все українське в Українській державі.

Наша політична сила робитиме все можливе, щоб через Конституційний суд довести нелегітимність і коаліції, і уряду, щоб ці одіозні люди не могли бути на чолі виконавчої влади в нашій державі. Я особисто докладатиму всіх зусиль для розпуску цього парламенту. Те, що відбулося сьогодні, остаточно дискредитувало Верховну Раду VI скликання й продемонструвало її повну нездатність і небажання працювати в законному, конституційному руслі.

Борис Тарасюк, народний депутат (НУ-НС):

ВВАЖАЮ УРЯД НЕЛЕГІТИМНИМ

Я вважаю і нинішню коаліцію, і заснований нею уряд нелегітимними, оскільки вони суперечать Конституції.

Усі члени уряду мають бути перш за все патріотами своєї держави, відстоювати національні інтереси України, а не такими, хто любить відстоювати і захищати інтереси сусідньої держави.

Щодо Костянтина Грищенка на чолі МЗС, ми маємо з ним спільну рису – професіоналізм, але, що нас розрізняє, – це різні ідеологічні погляди. У 2006 році він ішов на вибори з блоком “Не так!”, який виступав проти НАТО. Хоча, коли він був на посаді міністра закордонних справ, то підтримував курс України на членство в НАТО і ЄС. Так само, виконуючи обов’язки першого заступника секретаря РНБО й одночасно посла в РФ, він не виступав проти курсу президента на членство в НАТО.

Володимир Фесенко, політолог:

ЦЕ НЕ УРЯД АЗАРОВА. ЦЕ УРЯД ЯНУКОВИЧА

Якщо оцінювати новий уряд загалом, по-перше, я б відзначив, що це уряд Януковича, безпосереднє керівництво якого від імені Януковича здійснюватиме Азаров. Це не уряд Азарова. І деякі кадрові призначення зайвий раз про це нагадують.

По-друге, це такий собі уряд віце-прем’єрів. Мені здається, що встановлений новий політичний рекорд за кількістю віце-прем’єрів в уряді – 7. Три міністри на кожного віце-прем’єра. Можна збирати засідання віце-прем’єрів, а потім розширений склад Кабміну.

По-третє, це справді «коаліційний» уряд, але не стільки коаліції депутатських фракцій, скільки коаліції різного роду політичних угрупувань усередині Партії регіонів і навколо неї. Ми бачимо спробу поєднати інтереси різних угрупувань, передусім Партії регіонів, і, крім того, окремих союзників або тих, хто приєднався до цього уряду й до цієї коаліції.

Для мене нема сюрпризу в призначенні Табачника міністром освіти. Він був віце-прем’єром в уряді Януковича. А Янукович, на відміну від Ющенка, бережно ставиться до своїх кадрів. Повернув зараз Семиноженка… Відбувається така собі рокіровка. Можливо, тому, що навколо Табачника є певні конфлікти. Але все одно він надав йому місце в уряді.

Я звернув увагу на те, що є кілька прізвищ абсолютно невідомих. Тут треба розбиратися. Я брав участь у прес-конференції транспортників, і ми почали дивитися, хто ж міністр транспорту… Єфименко… Ніхто не знає. Треба дочекатися офіційної біографії. Якщо це керівник Укртрансгазу, то це нібито людина близька до Литвина, але який ще минулого року належав до фракції БЮТ у Київській облраді. Ось вам цікава ілюстрація на тему, що нема особливої дистанції між нашими провідними політичними силами.

Міністр культури – абсолютно невідома фігура...

Деякі призначення, як Табачник, Цушко, – це елемент політичної вдячності.

Призначення Цушка чи Єфименка викликають сумнів у тезі, яка була однією з основних у Партії регіонів, - що цей уряд буде професійним. Частково так, але щодо деяких фігур є великий сумнів.

Леонід Кравчук, перший президент України:

ІНШИХ ЛЮДЕЙ У ЦЬОМУ УРЯДІ БУТИ НЕ МОЖЕ

Склад уряду – це справа президента, його політики. Яка політика, такі й люди.

Табачник, як відомо, уже давно вважається одіозною фігурою щодо української історії. Він не приховує своєї точки зору. Раз вона сприймається сьогодні українською владою, зокрема президентом, його призначають міністром освіти і науки. Значить, таким є бачення української історії, українського суспільства в нинішньої влади.

Є в новому уряді професіонали. Скажімо, військовий міністр або віце-прем’єр Слаута, який добре знається на аграрному секторі, або віце-прем’єр Сівкович, який вестиме блок право-оборонних питань - Міноборони, СБУ тощо. Віце-прем’єри – люди підготовлені. Інша справа, яку політику вони проводитимуть. Можу сказати, що вони не є випадковими людьми в українському управлінському сегменті. Інших людей у цьому уряді бути не може.

Опитувала Анна Ященко