Росія не одержувала від України пропозицій щодо зміни ціни на газ
10:39, 15 березня 2010Політика
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Журналістам повідомив міністр
|Сергій ШМАТКО
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО.
«Ми поки що ніяких пропозицій не одержували, але виходимо з того, що у нас існують всі довгострокові домовленості на поставку газу. Вважаємо, що всі домовленості мають виконуватися», - сказав С.ШМАТКО.
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