Росія не одержувала від України пропозицій щодо зміни ціни на газ

Росія не одержувала від України пропозицій щодо зміни ціни на поставку російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам у Москві повідомив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО.

«Ми поки що ніяких пропозицій не одержували, але виходимо з того, що у нас існують всі довгострокові домовленості на поставку газу. Вважаємо, що всі домовленості мають виконуватися», - сказав С.ШМАТКО.