Кириленко закликає обласні ради ополчитися проти Табачника

З закликом ініціювати позачергові сесії обласних рад, на яких схвалити звернення до президента, прем’єра й Верховної Ради з вимогою звільнення міністра освіти Дмитра Табачника звернувся до депутатів обласних рад голова партії «За Україну!» В’ячеслав Кириленко.

Зокрема, у зверненні зазначається, що «той факт, що українську освіту, а отже – виховання майбутнього покоління українців, віддано в руки людини, яка зневажає українську мову, історію, національну ідентичність, є прямим викликом українському народу».

«12 березня я зареєстрував у Верховній Раді проект постанови «Про звільнення міністра освіти і науки України Табачника Д.В.» (№ 6183). Зрозуміло, що коаліція, уряд і президент Янукович намагатимуться захищати цього міністра. Для його зняття потрібні рішучі й скоординовані дії всіх небайдужих людей. Такі дії під гаслом «Стоп Табачник!» вже розпочинаються по всій Україні», - йдеться у листі .

«Я переконаний, що позиція обласних рад відіграє далеко не останню роль у процесі усунення українофоба Табачника з міністерської посади», - переконаний В’ячеслав Кириленко.

Повний текст звернення можна читати тут: