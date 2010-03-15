Інститут cвітової політики продасть 10 суконь

Інститут світової політики разом з дизайнером Оленою Даць представили спеціальну «Євроатлантичну колекцію» одягу в рамках Українського тижня моди. Про це повідомляє сайт Інституту.

До «Євроатлантичної колекції» увійшло 30 одиниць жіночого одягу: вечірні та повсякденні сукні, верхній одяг та ділові костюми, прикрашені варіаціями на тему емблеми НАТО та частково Євросоюзу. Мета колекції – змінити сприйняття та підкоригувати імідж НАТО серед українців.

Показ Інституту світової політики та Олени Даць викликав значний інтерес в політичних колах України. Серед почесних гостей на показі «Євроатлантичної колекції» були перший президент України Леонід Кравчук, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко, посол Німеччини Ганс-Юрген Гаймзьот, посол Франції Жак Фор.

Деякі моделі одягу з «Євроатлантичної колекції» будуть розтиражовані та продаватимуться в бутіках Олени Даць. А 10 ексклюзивних суконь залишаться в єдиному екземплярі та будуть продані на благочинному аукціоні, влаштованому Інститутом світової політики.

Фото: Романа Малка