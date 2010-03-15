Луценко - про свого наступника: «це просто солдафон»

Новим міністром внутрішніх справ призначено Анатолія МОГИЛЬОВА саме тому, що він буде слухняним виконавцем, який не ставить «зайвих» запитань, вважає лідер "Народної самооборони", колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», коментуючи кадрові зміни у центральному апараті МВС, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що тотальна зміна керівництва Міністерства внутрішніх справ, з одного боку, пояснюється виключно політичними причинами, а з іншого - послабить міліцію та полегшить життя злочинцям.

«Те, що МОГИЛЬОВ є слабким керівником, це очевидно. З моєї точки зору, це просто солдафон, який буде виконувати без жодних сумнівів вказівки особисто ЯНУКОВИЧА. ЯНУКОВИЧ хоче бачити в міліції людину зі свого середовища, а МОГИЛЬОВ - чистий дончанин, людина, яка не ставить запитання: «як це може бути?» або «навіщо це потрібно?». Це людина, яка буде вимагати жорстко попри будь-які правові або моральні перешкоди», - вважає екс-міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що коли його відсторонили від посади, «регіонали» пообіцяли усім керівникам обласних управлінь міліції, що ті залишаться на місцях, оскільки новій владі потрібні професіонали, але новий міністр викликав усіх обласних керівників до Києва і наказав привезти рапорти про звільнення, що є незаконним.

Як зауважив лідер «Народної самооборони», начальників обласних управлінь протримали у МВС три години, але ніхто з керівництва міністерства з ними так і не зустрівся.

На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, команда заступників А.МОГИЛЬОВА, яка буде призначена, слабкіша від тієї, що працювала з ним, і навіть з Василем ЦУШКОМ.

Як приклад, Ю.ЛУЦЕНКО назвав першого заступника міністра Сергія ПОПКОВА - колишнього командувача Внутрішніх військ, який під час Помаранчевої революції розпорядився розігнати Майдан. Ще один приклад, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, - новим заступником міністра, який керує слідством, заплановано призначити не людину, яка має досвід у цій роботі і є у курсі поточних справ, а вихідця з Донецької області. Саме тому, як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, у нього багато запитань до фаху нових керівників МВС.

Екс-міністр сказав, що призначення разом нових начальників обласних управлінь та нових заступників міністра дає в результаті великий розрив у налагодженій раніше роботі міліції, що значно полегшить життя злочинності.

«Але зараз про це не думають, бо думають про політичну доцільність. Мені здається, ми отримаємо не фахове міністерство, а міністерство, яке розривається між минулим і майбутнім, і цей розрив може дуже сильно бити по ефективності МВС принаймні перші півроку. Зараз найскладніший період, весняне загострення кримінальної обстановки, воно є найважчим. І тому саме зараз так тотально міняти кадри, викидати їх за борт тільки тому, що вони працювали з ЛУЦЕНКОМ, є абсурдом», - сказав він.