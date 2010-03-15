Заступник Черновецького зламав хребта на Афоні

Перший заступник голови КМДА Денис Басс перебуває у лікарні з компресійним переломом хребта.

Про це повідомили джерела "Української правди".

За словами співрозмовника, Басс у п`ятницю перебував з візитом на Афоні.

"Там він невдало послизнувся і впав. Діагноз - компресійний перелом хребта. Наразі Басса привезли в Київ. Він перебуває в лікарні", - скавз співрозмовник.

У прес-службі першого заступника мера цю інформацію не підтвердили і не спростували.