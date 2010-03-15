Заступник Черновецького зламав хребта на Афоні
16:56, 15 березня 2010Політика
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Басса привезли до Києва
Перший заступник голови КМДА Денис Басс перебуває у лікарні з компресійним переломом хребта.
Про це повідомили джерела "Української правди".
За словами співрозмовника, Басс у п`ятницю перебував з візитом на Афоні.
"Там він невдало послизнувся і впав. Діагноз - компресійний перелом хребта. Наразі Басса привезли в Київ. Він перебуває в лікарні", - скавз співрозмовник.
У прес-службі першого заступника мера цю інформацію не підтвердили і не спростували.
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