У Януковича вже знають, хто очолить Держкомтелерадіо та НТКУ

В Адміністрації Президента України визначилися з кандидатурами для призначення на посади керівників Національної телекомпанії України та Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

За її словами, найбільш імовірним претендентом на посаду президента Національної телекомпанії України є Єгор БЕНКЕНДОРФ, а на посаду голови Державного комітету телебачення і радіомовлення – Олександр КУРДІНОВИЧ.

“Ми схильні вважати, що це є найбільш прийнятні кандидатури, які мають найбільші шанси бути призначеними на ці посади”, - зазначила Г.ГЕРМАН.

"Я дуже добре оцінюю роботу нинішнього в.о. голови Олега Наливайка. Але оскільки він подав у відставку, то буде нове призначення, - сказала ГЕРМАН Телектириці. - При підборі цієї кандидатури ми теж хотіли, щоб це був молодий, енергійний та не заплямований чоловік. Перед ним ми також ставимо завдання модернізації ОДТРК, реформ, змін, сучасного менеджменту. Треба буде зідрати цю всю заскорузлість, яка так характерна була для цієї структурі".

"Єгор Бенкендорф видається нам дуже класним професіоналом, людиною, знаною в журналістській спільноті, людиною, яка може збудувати канал європейського рівня. А Олександр Курдінович - теж досить молода та кваліфікована людина з чистим обличчям", - додала заступник глави Адміністрації Президента.