Азаров поставив Тігіпкові одразу два завдання

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав доручення віце-прем`єр-міністру з питань економіки Сергію ТІГІПКУ підготувати і провести цього тижня перше організаційне засідання урядового комітету з питань системних структурних реформ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, відповідне доручення було озвучене сьогодні на нараді у прем`єр-міністра.

Також С.ТІГІПКУ доручено протягом двох тижнів підготувати пропозиції щодо підтримки українського експорту і стабілізації зовнішньоекономічного платіжного балансу.