СКУ закликає Януковича повернути розділ про Голодомор на офіційний сайт

Світовий конгрес українців закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА повернути тематичний розділ про Голодомор 1932-33 років на свій офіційний сайт.

Про це йдеться у зверненні СКУ, текст якого передано УНІАН.

Як підкреслюють автори звернення, тема Голодомору, який за своєю суттю був ретельно спланованим геноцидом українського народу, є надзвичайно болючою для всього українства.

“Радянська влада десятиліттями приховувала від українців та світової громадськості ці трагічні сторінки історії українського народу. Геноцид українського народу намагаються заперечити навіть сьогодні, коли світу відкрились безсумнівні історичні документи, які стали підставою для прийняття 28 листопада 2006 р. Верховною Радою Закону “Про Голодомор 1932-33 рр. в Україні” та для його визнання геноцидом українського народу п’ятнадцятьма державами світу”, - зазначається у зверненні.

Його автори нагадують, що у цьому законі про Голодомор, зокрема, передбачається, що ”органи державної влади ... зобов`язані: сприяти ... поширенню інформації про Голодомор 1932-1933 років в Україні серед громадян України та світової громадськості”.

Саме тому, підкреслили в СКУ, тематичний розділ про Голодомор, який був започаткований на сайті Президента України після прийняття Закону “Про Голодомор 1932-33 рр. в Україні”, засвідчив значення цієї теми для Української держави та став джерелом офіційної інформації про геноцид українського народу.

СКУ закликає Президента України своїм розпорядженням якнайшвидше повернути розділ про Голодомор на свій офіційний сайт і цим самим сприяти поширенню інформації про Голодомор серед громадян України та світової громадськості.

Як повідомляв УНІАН, відразу після інавгурації Віктора ЯНУКОВИЧА з офіційного сайту Президента України зникли банери, присвячені проектам про Голодомор.

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН прокоментувала це так: "Ми будемо працювати не над Голодомором, а над тим, щоб нагодувати зараз народ". "Це буде топова тема роботи Президента, і саме про це ми будемо говорити. Про голод ми вже сказали все, що можна було сказати", - заявила Г.ГЕРМАН.