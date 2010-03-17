Наливайко: фракція НУ-НС була єдиною, хто нічого не просив

На посаді в.о. голови Держтелерадіо нині вже відставник Олег НАЛИВАЙКО рахував місяць за чотири. “З легкої руки «Коммерсанта» в інтернеті розійшлась інформація, що я відпрацював на цій посаді два роки, хоча насправді 9 березня було півроку. Але таке враження, що в 6 місяців справді спресувалося два роки”, - заявив НАЛИВАЙКО в інтерв’ю “Телекритиці”.

Разом з тим, зі слів колишнього очільника Держтелерадіо можна зробити висновок, що від чиновника на цій посаді представники влади очікують постійного“сприяння” у реалізації їхніх інтересів. “Я дуже вдячний фракції НУ- НС, яка внесла мою кандидатуру на цю посаду, активно підтримувала весь час роботи і, напевно, була єдиною, хто нічого не просив і не користався нагодою”, - сказав НАЛИВАЙКО.