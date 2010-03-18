У БЮТ заявляють, що «донецькі» захоплюють і дерибанять Крим
Сенченко бачить тривожну тенденцію
|Андрій СЕНЧЕНКО
«В черговий раз кримчан використали як сіру масу для донецької експансії. Всі ключові посади - в органах влади, прокуратурі та міліції - віддають людям, які так чи інакше пов’язані з Донецьком», - цитує А.СЕНЧЕНКА прес-служба БЮТ.
А.СЕНЧЕНКО вважає, що найближчим часом вихідці з Донбасу приберуть до рук численні місцеві заводи та інфраструктурні підприємства.
«Особливо це стосується тих стратегічних об’єктів і територій, які знаходяться біля моря і мають значні ресурси», - зазначив народний депутат.
Бютівець упевнений, що Крим став заручником бізнес-інтересів олігархічних кланів Партії регіонів. «Те, що відбувається в Криму сьогодні, я інакше ніж захопленням і дерибаном назвати не можу. Нова влада показала, що думає лише про своє особисте збагачення, тому з перших днів почала нахабно і цинічно ділити посади і ресурси», - заявив А.СЕНЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 17 березня новим головою Ради міністрів Криму став член партії регіонів, народний депутат України від ПР Василь ДЖАРТИ, а головою парламенту АРК – “регіонал” Володимир КОНСТАНТИНОВ.
Перед цим Верховна Рада Криму прийняла відставку голови парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, його першого заступника Григорія ІОФФЕ і голови Ради міністрів Автономії Віктора ПЛАКИДИ. Всі вони також були членами Партії регіонів.