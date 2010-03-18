У БЮТ заявляють, що «донецькі» захоплюють і дерибанять Крим

Останні кадрові призначення в Криму свідчать про експансію «донецьких» на півострові. Про це заявив голова Кримської організації БЮТ, народний депутат України Андрій СЕНЧЕНКО.

«В черговий раз кримчан використали як сіру масу для донецької експансії. Всі ключові посади - в органах влади, прокуратурі та міліції - віддають людям, які так чи інакше пов’язані з Донецьком», - цитує А.СЕНЧЕНКА прес-служба БЮТ.

А.СЕНЧЕНКО вважає, що найближчим часом вихідці з Донбасу приберуть до рук численні місцеві заводи та інфраструктурні підприємства.

«Особливо це стосується тих стратегічних об’єктів і територій, які знаходяться біля моря і мають значні ресурси», - зазначив народний депутат.

Бютівець упевнений, що Крим став заручником бізнес-інтересів олігархічних кланів Партії регіонів. «Те, що відбувається в Криму сьогодні, я інакше ніж захопленням і дерибаном назвати не можу. Нова влада показала, що думає лише про своє особисте збагачення, тому з перших днів почала нахабно і цинічно ділити посади і ресурси», - заявив А.СЕНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня новим головою Ради міністрів Криму став член партії регіонів, народний депутат України від ПР Василь ДЖАРТИ, а головою парламенту АРК – “регіонал” Володимир КОНСТАНТИНОВ.

Перед цим Верховна Рада Криму прийняла відставку голови парламенту Анатолія ГРИЦЕНКА, його першого заступника Григорія ІОФФЕ і голови Ради міністрів Автономії Віктора ПЛАКИДИ. Всі вони також були членами Партії регіонів.