Опозиція Тимошенко грозить оголосити неслухняного Яценюка тіньовиком

Щойно призначений прем’єр опозиційного уряду нардеп-бютівець Сергій Соболєв відповів на “зазіхання” свого конкурента Арсенія Яценюка, який заявив про наміри сформувати “свій” опозиційний уряд. У опозиції, яка називає себе об’єднаною демократичною, стверджують, що для цього треба буде вносити зміни до регламенту Верховної Ради та вважають незаконними наміри Яценюка.

Персональний сайт Юлії Тимошенко наводить думку Соболєва, мовляв Яценюк мав би прямо заявити про формування свого опозиційного уряду шляхом порушення регламенту ВР. "Подобається комусь закон, або не подобається, подобається Конституція, ні - її треба виконувати. І в цьому принцип є правової держави і європейської політики", - наголосив Соболєв.

Ще одна претензія до “незаконного претендента” на опозиційне прем’єрство полягає у тому, що "коли звертається той же пан Яценюк до "регіоналів" за підтримкою, щоб вони допомогли проголосувати зміни в Регламент… Я вважаю, це неправильно," – заявив Соболєв, додавши до цього, що опозиційний уряд Арсенія Яценюка, у разі створення, буде не опозиційним, а тіньовим: "У них - тіньовий уряд, у нас - опозиційний уряд..."