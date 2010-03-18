Опозиція Тимошенко грозить оголосити неслухняного Яценюка тіньовиком
Відповідь на опозиційні зазіхання
|Сергій Соболєв
Персональний сайт Юлії Тимошенко наводить думку Соболєва, мовляв Яценюк мав би прямо заявити про формування свого опозиційного уряду шляхом порушення регламенту ВР. "Подобається комусь закон, або не подобається, подобається Конституція, ні - її треба виконувати. І в цьому принцип є правової держави і європейської політики", - наголосив Соболєв.
Ще одна претензія до “незаконного претендента” на опозиційне прем’єрство полягає у тому, що "коли звертається той же пан Яценюк до "регіоналів" за підтримкою, щоб вони допомогли проголосувати зміни в Регламент… Я вважаю, це неправильно," – заявив Соболєв, додавши до цього, що опозиційний уряд Арсенія Яценюка, у разі створення, буде не опозиційним, а тіньовим: "У них - тіньовий уряд, у нас - опозиційний уряд..."