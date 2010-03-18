Могильов - «бізнесменам» у міліції: виженемо, а то і більш жорстко вчинимо

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ підкреслює, що співробітники органів внутрішніх справ не повинні займатися бізнесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у Сімферополі на зустрічі з особовим складом Кримського управління МВС.

«Ті, хто працює в міліції, мають зрозуміти одне: бізнес і міліція - різні речі. Люди у погонах повинні займатися міліційною роботою», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

«Ті, хто прийшли в міліцію займатися бізнесом, різними його видами: кримінальними або легальними, - мають з міліції піти. Хто не хоче цього робити, того виженемо, а то і більш жорстко поводитимемося», - підкреслив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, А.МОГИЛЬОВА було призначено міністром внутрішніх справ України 11 березня.