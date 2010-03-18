Могильов - «бізнесменам» у міліції: виженемо, а то і більш жорстко вчинимо
15:03, 18 березня 2010Політика
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Чим мають займатися люди у погонах
|Анатолій Могильов
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у Сімферополі на зустрічі з особовим складом Кримського управління МВС.
«Ті, хто працює в міліції, мають зрозуміти одне: бізнес і міліція - різні речі. Люди у погонах повинні займатися міліційною роботою», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
«Ті, хто прийшли в міліцію займатися бізнесом, різними його видами: кримінальними або легальними, - мають з міліції піти. Хто не хоче цього робити, того виженемо, а то і більш жорстко поводитимемося», - підкреслив А.МОГИЛЬОВ.
Як повідомляв УНІАН, А.МОГИЛЬОВА було призначено міністром внутрішніх справ України 11 березня.
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