Партія регіонів офіційно заявляє, що її керівник - Азаров

Партія регіонів надіслала в Міністерство юстиції офіційне повідомлення про складання Віктором ЯНУКОВИЧЕМ повноважень голови партії.

Повноваження складено 24 лютого 2010 року у зв’язку з обранням його Президентом України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

У листі також зазначається, що відповідно до статуту партії В.ЯНУКОВИЧ делегував свої повноваження голови партії голові Центральної контрольної комісії партії Миколі АЗАРОВУ. Статутом партії передбачається, що голова партії наділений повноваженнями делегувати свої обов’язки або їхню частину іншим керівним особам партії.

Міністерство юстиції взяло до відома інформацію та внесло відповідні зміни до Реєстру політичних партій України.

*** Відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні» партії повинні інформувати Міністерство юстиції України про зміни назви, програми, статуту, керівних органів партії, їхньої адреси та місцезнаходження у тижневий строк після прийняття рішень з цих питань.

Партію регіонів було зареєстровано в Міністерстві юстиції 6 листопада 1997 року та внесено до Реєстру політичних партій під №36.