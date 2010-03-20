Азаров звільнив заступника голови правління Нафтогазу

12:33, 20 березня 2010
Політика
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Дані з Кабміну

Кабінет міністрів 17 березня звільнив заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Віталія ГНАТУШЕНКА.

Про це повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

В.ГНАТУШЕНКО був призначений на цю посаду в лютому 2008 року.

Як повідомлялося, 15 березня Кабмін призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».

 

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