Азаров звільнив заступника голови правління Нафтогазу

Кабінет міністрів 17 березня звільнив заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Віталія ГНАТУШЕНКА.

Про це повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

В.ГНАТУШЕНКО був призначений на цю посаду в лютому 2008 року.

Як повідомлялося, 15 березня Кабмін призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».