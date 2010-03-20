Азаров вимагає від Черновецького припинити побори з бізнесу в Києві

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ вимагає кардинально спростити дозвільну систему для започаткування і ведення бізнесу, зокрема, щодо підключення до мереж електропостачання, газу, води.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

М.АЗАРОВ наголосив, що у Києві необхідно позбутися такого ганебного явища, як побори, про яке сьогодні знають всі, зокрема, у сфері забезпечення інфраструктури - при підключенні до систем електро-, газо-, водопостачання.

За словами прем’єра, всі проблемні питання мають бути врегульовані на законодавчому рівні і скоординовані на рівні міністерств і відомств, міської влади.

«Необхідно конкретно попрацювати над таким рішенням, і щоб воно було чітким і зрозумілим, і головне – щоб працювало на те, щоб життя людей у Києві покращувалося», - відзначив глава уряду.