Азаров вказав Яцубі, які об'єкти у Києві взяти під контроль

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив міністру регіонального розвитку та будівництва Володимиру ЯЦУБІ взяти під контроль питання завершення до кінця 2010 року будівництва житлових об’єктів з готовністю понад 70% у Києві.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, таке доручення глава уряду дав під час наради з керівництвом Київської міської державної адміністрації та керівниками центральних органів виконавчої влади з питань розв’язання нагальних проблем забезпечення життєдіяльності та подальшого розвитку міста Києва.

«У сфері будівництва, Володимире Григоровичу, візьміть під контроль – це в основному будівельні об’єкти з готовністю 80%, можливо, 70% і вище. Ті, які при виділенні ресурсу могли б у цьому році бути завершеними, в крайньому разі – у першому-другому кварталі наступного року», - наголосив прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ підкреслив, що на сьогодні у будівельній сфері важливим є раціональний підхід до вирішення першочергових нагальних проблем, які мають вирішуватися за визначеними пріоритетами.