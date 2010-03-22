Прес-конференція в УНІАН: «Дні правильної білоруської музики у Києві»

25 березня, о 13.30, в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція з організаторами і учасниками фестивалю «Дні правильної білоруської музики у Києві».

«Дні білоруської музики у Києві» відбудуться 25-27 березня в арт-клубі «44» (Хрещатик, 44).

Мета фестивалю - показати українцям різноманіття культурного життя Білорусі.

Учасники прес-конференції:

Олег СКОРОБОГАТИЙ - директор Першого альтернативного музичного каналу A-one, Білорусь.

Олег ТИХОНОВ - продюсер Першого альтернативного музичного каналу A-one, Білорусь.

Бенька - лідер кабаре-бенду «Серебряная Свадьба», Білорусь.

Гала КУДРІНА - арт-директор клубу «44», Київ.

Євгенія СТРИЖЕВСЬКА - директор концертного агентства CAD, Київ.

Володимир ЯНЧЕНКО - президент добродійної організації «Слов`янський фонд», автор проекту «Парк Київська Русь», Київ.

На прес-конференції присутні дізнаються про музичну культуру Білорусі, про нові тенденції французьких шансоньє, про кіно і космічний рок-н-рол.

«Ви переконаєтесь, що музична культура Білорусі не обмежується творчістю «Піснярів» і «Ляпісу Трубецького». На «Днях білоруської музики» з`єднаються: національна білоруська кухня, джаз, етно і рок-н-рол, автентичні національні костюми і справжній слов`янський дух. Демонструвати різні напрями будуть фрик-кабаре бенд «Серебряная Свадьба» і провідні музичні колективи Білорусі: Kusudama, Yellow Brick Road, Osimira, The Toobes», - зазначають організатори.

Програма фестивалю «Дні правильної білоруської музики у Києві»:

25 березня - джазовий день: кабаре бенд «Серебряная Свадьба» і Kusudama.

26 березня - етно-день: кабаре бенд «Серебряная Свадьба» і Osimira.

27 березня - рок-н-рол день: кабаре бенд «Серебряная Свадьба», Yellow Brick Road і The Toobes.

Для участі у прес-конференції потрібна попередня акредитація.

Контактна особа: Аліса МАЛИЦЬКА, alisamalickaya@gmail.com

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