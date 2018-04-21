Дама з косою влаштувала вінничанам “день справедливості” (фоторепортаж)

Юлія Тимошенко розпочала свій вояж по Україні. Як і Юрій Луценко, спершу вона відправилася до Вінниці. Звідти – у Черкаси. Протягом тижня лідерка БЮТ збирається відвідати близько 20 обласних центрів.

Декларована мета – досить благородна. У Вінницькій міськраді Юлія Володимирівна не лише помирила депутатів своєї фракції, але й змусила усіх членів ради прийняти прозорі методи продажу землі та комунальної власності. Щонайменше те саме вона збирається зробити сьогодні у Черкасах. Але між іншим зазначила, що розраховує на весняні вибори. Недарма ж головним бютівським девізом залишається “Весна переможе!”, який цитує навіть Янукович.

Прихильників Юлі у Вінниці виявилося значно менше, ніж у Луценка

Але зустрічали її не менш хлібосольно

Очі Тимошенко спостерігали за кожним кроком її прихильників...

Поки сама вона контролювала голосування на позачерговій сесії

Рішення депутати приймали одноголосно

Але хитра Тимошенко так і не зізналася, як їй вдалося і бютівців помирити, і змусити депутатів прийняти “правильні” рішення

Юлія Володимирівна устигла з людьми поспілкуватися

І анекдоти політичні вінничанам розповісти. Як це зовсім недавно робив Юрій Луценко

І ще й букети збирала, якими її вітали з Днем закоханих

Дмитро Стаховський