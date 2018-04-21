Дама з косою влаштувала вінничанам “день справедливості” (фоторепортаж)
Тимошенко привезла анекдот: "Уряд зібрався, й Азаров каже: "У три рази тарифи підвищили, а рейтинг Януковича не падає, удвічі підняли податки, пенсії та зарплати зменшили – а він не падає". Тут Янукович питає: "А дустом не пробували?"
Юлія Тимошенко розпочала свій вояж по Україні. Як і Юрій Луценко, спершу вона відправилася до Вінниці. Звідти – у Черкаси. Протягом тижня лідерка БЮТ збирається відвідати близько 20 обласних центрів.
Декларована мета – досить благородна. У Вінницькій міськраді Юлія Володимирівна не лише помирила депутатів своєї фракції, але й змусила усіх членів ради прийняти прозорі методи продажу землі та комунальної власності. Щонайменше те саме вона збирається зробити сьогодні у Черкасах. Але між іншим зазначила, що розраховує на весняні вибори. Недарма ж головним бютівським девізом залишається “Весна переможе!”, який цитує навіть Янукович.
|Прихильників Юлі у Вінниці виявилося значно менше, ніж у Луценка
|Але зустрічали її не менш хлібосольно
|Очі Тимошенко спостерігали за кожним кроком її прихильників...
|Поки сама вона контролювала голосування на позачерговій сесії
|Рішення депутати приймали одноголосно
|Але хитра Тимошенко так і не зізналася, як їй вдалося і бютівців помирити, і змусити депутатів прийняти “правильні” рішення
|Юлія Володимирівна устигла з людьми поспілкуватися
І анекдоти політичні вінничанам розповісти. Як це зовсім недавно робив Юрій Луценко
|І ще й букети збирала, якими її вітали з Днем закоханих
Дмитро Стаховський