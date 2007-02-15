Мінськ протидіятиме маніпуляціям Путіна разом з Україною і Литвою

Білорусь активно займається диверсифікацією джерел поставки енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій ПОПОВ сьогодні на брифінгу в Мінську, коментуючи заяву Президента Литви Валдаса АДАМКУСА про розробку ініційованого їм спільного з Україною і Білоруссю проекту альтернативного нафтопостачання на випадок перебоїв у поставках російської сировини за рахунок Роттердамської нафтової біржі.

«Я вважаю, що диверсифікація джерел поставки енергоносіїв є для будь-якої країни справою природною і нормальною. Білорусь в даному випадку не є винятком. Ми зараз цим активно займаємося і будемо займатися й далі», - сказав А.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Литви В.АДАМКУС 14 лютого повідомив про розробку ініційованого їм спільного з Україною і Білоруссю проекту альтернативного нафтопостачання на випадок перебоїв у поставках російської сировини за рахунок Роттердамської нафтової біржі. В.АДАМКУС повідомив, що Литва має намір реконструювати термінал у Клайпеді під прийом нафти з Роттердама, а Білорусь і Україна – створити необхідну мережу нафтобаз і залізничних естакад з прийому нафти. «Білорусь, як і Україна, наражається на маніпуляції пана ПУТІНА. Створення подібної системи дозволить застрахуватися від нафтових блокад з боку Росії», - сказав В.АДАМКУС.