Депутат від БЮТ каже, що з радістю прийме пропозиції від регіоналів

У Хмельницькій обласній раді депутат із фракції БЮТ Михайло НЕМОВ написав заяву про вихід з фракції.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Хочеться конструктивної праці, а не лише майданних мітингів. Я готовий приєднатися до команди Президента та уряду, щоб вибудовувати сильну вертикаль влади”, - зазначив він.

М.НЕМОВ пояснив, що наразі залишатиметься позафракційним депутатом.

“Якщо мені Партія регіонів, наприклад, запропонує йти на наступні вибори до облради за їхніми списками, з радістю прийму цю пропозицію”, - сказав він.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій облраді нараховується 90 депутатів, з них 35 – від БЮТ. Друга за чисельністю є фракція "Нашої України" – 24 депутати. Від Блоку Литвина - 10 депутатів, соціалістів і "регіоналів" – по 8. Найменше – 5 депутатів – у фракції "УНП – Україна Соборна".