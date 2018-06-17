Чи є шанси в Тимошенко?

Українські фахівці в галузі паблік-рілейшнз та масової комунікації вважають, що лідеру БЮТ потрібно сідати за стіл переговорів із конкурентами з опозиційного табору й, відкинувши образи та амбіції, домовлятися про конструктивну співпрацю. Відповідаючи на запитання Інституту антикризових стратегій "Які політичні перспективи в Юлії Тимошенко, Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка?" - більшість експертів зазначили, що Тимошенко зробить все для того, щоб бути сильним, агресивним опозиціонером, але для цього їй необхідно об’єднати максимальну кількість політичних сил як у парламенті, так і поза ним, аби зберегти вплив на електорат та суспільство.

Щодо прогнозів політичних перспектив Сергія Тігіпка, експерти розділилися на дві групи. Одні вважають, Тігіпко зробив помилку, ставши членом уряду «камікадзе», інші – що це правильний тактичний хід.

Щодо перспектив Арсенія Яценюка, експерти одностайні і вважають, що йому ще потрібно знайти свою нішу.

Журналіст В`ячеслав Піховшек:

ЮЩЕНКО ЗАВАЖАТИМЕ ЇЙ НАВІТЬ У ОПОЗИЦІЇ

Серед помилок, які Тимошенко зробила останніми тижнями і які продовжує робити, - невизнання Віктора Януковича президентом, невизнання легітимності нового уряду та коаліції. З огляду на це в неї є два шляхи. Перший: методом «максимального удару» примусити всіх вважати її єдиним лідером опозиції (якщо з Костенком, Кириленком, Яценюком це пройде), тоді перспективи в Юлії Володимирівни зберігаються. Другий варіант: якщо Тимошенко перетворюється на одного з лідерів опозиції, перспектив значно менше. Найбільш вразливе її місце в тому, що вона називає себе «демократичною опозицією». Але, якщо говорити зовсім точно, то вона в опозиції до Януковича та його уряду. Це є тоталітарною опозицією, з тотальним ігноруванням закону та правил політичної культури. Тому для Тимошенко принципово важливо «витоптати» опозиційне електоральне поле націонал-демократичних сил, але я в це не вірю. До речі, є ще один потенційний лідер опозиції – феномен української культури Віктор Андрійович Ющенко, який однозначно заважатиме Тимошенко.

Журналіст Мустафа Найєм:

ЯКЩО ТИМОШЕНКО ДОМОВИТЬСЯ З ПАРТНЕРАМИ, ТО ЗМОЖЕ ОЧОЛИТИ ОПОЗИЦІЮ

Тимошенко треба домовлятися. Якщо вона знайде шляхи співпраці зі своїми партнерами по опозиції, то в неї є всі шанси її очолити. А Яценюк зможе готуватися до консолідації фракції «Нашої України.

Політтехнолог Сергій Гайдай:

ВОНА ВТРАТИЛА РЕСУРС ДОВІРИ

Незважаючи на те, що Юлія Володимирівна залишається яскравим політиком, політичні перспективи в неї менші, ніж рік, два чи три тому. Великий ресурс довіри вже втрачено, усі сценарії боротьби в опозиції та перебування у владі пройдені.

Політолог Володимир Фесенко:

ЯКЩО ПОЧНЕТЬСЯ РОЗЧАРУВАННЯ, ВОНА МОЖЕ ПОВЕРНУТИСЯ У ВЛАДУ

Якщо адміністрації Януковича та уряду Азарова не вдасться втримати на належному рівні соціально-економічну ситуацію в країні, а виборці Януковича зрозуміють, що не виконуються передвиборчі обіцянки й почнеться процес розчарування, то виникнуть підстави для проведення дострокових парламентських виборів. Тоді в Юлії Володимирівни буде реальний шанс повернутися до влади. Хоча спочатку їй потрібно зробити належні висновки свого зі свого останнього прем’єрства. Роботу над помилками необхідно здійснити обов’язково, інакше будуть проблеми.

Щодо Яценюка й Тігіпка, ми станемо свідками цікавого експерименту: чия стратегія і тактика на післявиборчий період буде більш вдалою і ефективною – або стратегія перебування Яценюка в опозиції, або стратегія перебування в уряді Тігіпка. Я не поділяю думку, що участь в уряді Азарова для нього буде катастрофічною. Якщо Сергій Леонідович чітко вибудує логіку діяльності в цьому уряді й не буде просто статистом, він тільки виграє, оскільки це постійні інформаційні приводи.

Журналіст, голова Незалежної медіа-профспілки Роман Скрипін:

ТІГІПКО ТА ЯЦЕНЮК НЕ НАБЕРУТЬ ТИХ ВІДСОТКІВ, ЯКІ МАЛИ ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ КАМПАНІЇ

Юлія Тимошенко демонструє прагнення опинитися в маргінальній ніші, оточивши себе так званим "національно-демократичним" табором, довіра до якого щороку падає, оскільки ці люди за вісімнадцять років нічим не відзначилися, окрім говорильні. Замість того, щоб, сформувавши ідеологію з жорсткими рамками національної держави, доручити керування освіченим менеджерам, ці люди боролися за посади та спокусилися на блага, нагороди, що притаманне було радянській системі, а не національно налаштованим силам.

Перспективи Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка вкрай туманні. На майбутніх виборах вони не здобудуть тих відсотків, які отримали під час президентських перегонів, оскільки після перемоги Януковича продемонстрували часткову лояльність та бажання домовлятися з новообраним президентом. Це означає: усе, що ми чули під час президентської кампанії, виявилося лише димовою завісою бажання цих людей опинитися при владі. Вони не можуть бути лідерами "третьої сили", оскільки власноручно девальвували це поняття, а себе зробили розмінними монетами.

Журналіст, шеф-редактор «Телекритики» Наталія Лігачова:

ТИМОШЕНКО ПОВИННА ДІЯТИ, А НЕ ПОВТОРЮВАТИ, ЩО ВОНА ЄДИНИЙ ЛІДЕР ОПОЗИЦІЇ

Тимошенко потрібно діяти, а не повторювати, що вона єдиний лідер опозиції. Зараз вона використовує лише показову публічність, і ці дії не можуть бути дуже ефективними.

Дуже здивована рішенням Тігіпка піти в цей уряд. Можливо, з прицілом на те, що Азаров не виправдає сподівань, і тоді Сергій Леонідович наблизиться до посади прем’єр-міністра, інакше прихід в уряд Тігіпка незрозумілий.

Щодо Яценюка, важко оцінити його перспективи, але, якщо він візьме курс на конструктивну опозицію, шанси в нього є.

Політолог Вікторія Підгорна:

ЇЙ ЗАВАЖАТИМЕ ІМІДЖ РУЙНІВНИКА ЕКОНОМІКИ

Юлія Тимошенко зробить усе для того, щоб бути лідером опозиції, але єдине, що їй заважатиме, це імідж руйнівника економіки.

Позиція Сергія Тігіпка політолог незрозуміла. Пан Тігіпко зробив велику помилку, пішовши працювати саме в такий уряд. Він виглядає там дуже дивно. Люди, які за нього голосували, вважали його новим і перспективним, представником третьої сили. Але такими діями він втрачає свій імідж і електорат. Натомість Арсеній Яценюк уміє робити висновки й показує, що хоче зайняти альтернативну нішу щодо Тимошенко. Його кроки в бік конструктивної опозиції зараз є вдалими, оскільки виборці не люблять політиків, які грають у радикальні методи на тлі того, що відбувалось у владі останніми роками. Тому в нього є шанси втримати позицію конструктивного опозиціонера й стати новою альтернативою Тимошенко.

Політтехнолог, керівник Інституту антикризових стратегій Катерина Кириченко:

ПЕРЕХІД ТИМОШЕНКО В ОПОЗИЦІЮ БУДЕ МЕНШ ЕФЕКТИВНИЙ, АЛЕ ШАНСИ Є

Нинішній перехід Юлії Тимошенко в опозицію буде більш драматичним і менш ефективним, ніж це було у 2005 – 2006 роках. Тоді в неї була парламентська трибуна й високий рейтинг довіри українців за підсумками Помаранчевої революції. Зараз її опозиційність набагато скромніша, але шанс повернутися на владний олімп у Тимошенко залишається. Їй потрібно взяти паузу, перепочити, винести уроки з поразки і в жодному разі не вдаватися до повторення сценаріїв, за якими прийшов до влади Ющенко у 2004 році. І Майдан, який Тимошенко збирала восени, і голосні заяви про фальсифікації, звернення до суду, святкування дня народження Тараса – удруге виглядало лише фарсом та невдалим копіюванням подій 2004-го та 2001 років. В одну воду не можна ввійти двічі, Тимошенко має з цим змиритися й запропонувати суспільству радикально новий порядок денний.

Щодо перспектив Тігіпка і Яценюка, то вважаю, свій зоряний час ці політики пройшли за останні півроку. У них немає структур на місцях, тому, коли Верховна Рада скасувала травневі вибори до місцевих рад, що могли стати містком для неофітів і допомогти їм закріпитися у владі принаймні в регіонах, ні Тігіпко, ні Яценюк нічого протиставити повзучому наступові на конституційні права громадян з боку коаліції не змогли.

Цинічно діє Янукович. За Макіавеллі: розпорошив опозицію, і, граючи на амбіціях, не дає їм об’єднатися. Якщо сили опозиційного спектра – від Тимошенко до Яценюка й Кириленка – не об’єднаються, їх чекає невтішна доля. Поступово відцентровими течіями їх знесе на узбіччя політичного процесу. Тому що виборчий штаб Януковича переїхав на Банкову та Грушевського і тільки набирає обертів.