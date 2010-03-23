Комуністи висунули ПР останню кадрову умову - інакше розпад коаліції

У Комуністичній партії України вважають, що кадрові призначення, зроблені новою владою, не відповідають коаліційним домовленостям.

Про це пише газета «Дело» (№46 від 23 березня ц. р.).

Як повідомляє видання, наступного пленарного тижня фракція Комуністичної партії має намір провести засідання, в ході якого дасть оцінку кадровим призначенням нового Президента і уряду. На думку депутатів від КПУ, останні призначення, зроблені новою владою, не відповідають коаліційним домовленостям.

Зокрема, це стосується першої хвилі призначень на губернаторські посади, де всі кандидатури представлені виключно Партією регіонів. «Чому, наприклад, не можна було призначити губернатором Вінницької області нашого соратника Валерія БЕВЗА?», - питає комуніст Леонід ГРАЧ. На його думку, недотримання пропрезидентською політичною силою квотного принципу може привести до розпаду існуючої коаліції в парламенті і дострокових виборів.

За інформацією газети, комуністи висунули Партії регіонів останню кадрову умову, від якої залежить стабільність коаліції. Її суть зводиться до того, що головою Державної митної адміністрації має стати представник фракції КПУ, голова комітету ВР по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю Ігор КАЛЕТНИК. Його призначення на цю посаду очікувалося ще минулого тижня, але дотепер кадрове рішення не ухвалене. На думку Л.ГРАЧА, заминка може бути викликана тим, що «регіонали» передумали віддавати цю посаду.