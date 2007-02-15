Янукович побив Лавриновича і Толстоухова?

Як стверджують джерела в секретаріаті Кабміну, прем`єр Віктор Янукович вдається в роботі до тілесних покарань. Про це в сьогоднішньому числі розповідає газета "Україна молода". Інциденти були пов`язані з сумновідомим прийняттям Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Нагадаємо, що 12 січня фракції «антикризової» коаліції подолали вето на закон про Кабмін. Але сталося так, що текст закону, який надійшов на підпис Президентові з подоланим вето, відрізнявся від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», проголосованої 21 грудня 2006 року, — п. 4 ч. 7 ст. 23 закону був виключений.

Посилаючись на рішення Конституційного Суду від 7 липня 1998 року №11-рп, Президент заявив, що поданий закон є законом у новій редакції і на нього можна знову накладати вето. Тож закон про Кабмін від 12 січня Президент підписувати відмовився. Не спішив підписувати його й Голова Верховної Ради Олександр Мороз...

Ніхто досі не знає, чи був умисел у такій помилці парламенту, чи ні, пише газета. Але ця помилка апарату ВР дорого коштувала двом «регіональним» урядовцям — міністрові юстиції Лавриновичу та міністрові Кабінету Міністрів Толстоухову.

Закон про Кабмін був оприлюднений 2 лютого, тоді як Анатолій Толстоухов анонсував журналістам його публікацію ще 26 січня. Якби міністр сказав про це тільки журналістам, це було б півбіди. Але аналогічний прогноз він зробив і Януковичу.

Словом, наступний після заяви понеділок двоє міністрів згадуватимуть як чорний день. Спочатку дісталося Олександрові Лавриновичу. Він був викликаний на 8.00 на килим, але розмова була коротка — о 8.12 глава Мін`юсту вибіг з кабінету й одразу ж пішов до машини. Навіть не одягнувся — пальто в гардеробі через годину отримував один з помічників Лавриновича. За непідтвердженими даними, Янукович завдав панові Олександру удару в груди, а коли той упав, прем`єр ударив ногою в область нирки. Цей інцидент був однозначно пов`язаний із законом про Кабмін, але чим персонально провинився Лавринович, наразі невідомо — співбесідник із секретаріату не зміг це прояснити, стверджує газета.

Щодо Анатолія Толстоухова, то однозначно причина в тому, що він пообіцяв публікацію, але слова не дотримав. Нібито з Толстоуховим прем`єр узагалі не розмовляв, а одразу вдарив у печінку. Доктор філософських наук Толстоухов, якщо вірити джерелу, зміг вийти з кабінету лише хвилин через 20. Як сумно пожартувало джерело інформації, єдиним позитивом Помаранчевої революції є те, що Янукович тепер не б`є в перенісся, а лише по внутрішніх органах — синців не видно. Це, мабуть, належно оцінили і Лавринович, і Толстоухов — на засідання Кабміну обидва міністри прийшли, як нічого й не сталося...

Україна молода

Від УНІАН. Водночас прес-секретар міністра юстиції Лія Ільченко повідомила УНІАН, що 29 січня (саме цього дня, за даними газети, відбулося побиття Лавриновича) міністр перебував у відрядженні у Львові, де готував візит прем’єр-міністра до цього міста. Л.Ільченко відмовилася коментувати повідомлення газети, заявивши лише, що їй “соромно за колег-журналістів”.