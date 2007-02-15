Турчинов: заяви Ахметова свідчать про серйозну кризу в Партії регіонів

Заяви представника Партії регіонів Рината АХМЕТОВА про об’єднання з Блоком Юлії Тимошенко є ознакою наївної фантазії і свідчать про серйозну кризу в Партії регіонів.

Про це йдеться в коментарі Блоку Юлії Тимошенко, переданому УНІАН прес-службою БЮТ.

У повідомленні зазначається, “Блок Юлії Тимошенко виступає за повне відділення капіталу від влади, усунення від управління державою кланів та мафії, тоді як команда ЯНУКОВИЧА-АХМЕТОВА прагне відродити панування тіньового капіталу і повернути залежність влади від потужних корпорацій”.

БЮТ також наголошує: “У нас різні світогляди, різна мета, різні методи політичної діяльності. Ми не маємо жодних спільних інтересів. Наша політична сила прагне побудувати вільне демократичне суспільство, а клан ЯНУКОВИЧА-АХМЕТОВА - лише реставрувати кучмізм та занурити країну в безодню тоталітарного правління”.

“Ми не зважаємо на мрії команди ЯНУКОВИЧА та АХМЕТОВА щодо об’єднання, і будемо рішуче та безкомпромісно усувати їх від влади”, - підкреслює БЮТ і зазначає: “Захищати народ від такої команди – наше першочергове завдання”.

Водночас один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ зауважив: “Заява АХМЕТОВА свідчить про серйозну кризу в Партії регіонів та про прагнення приховати фатальні провали уряду ЯНУКОВИЧА”. Він також підкреслив: “Нам таке об’єднання не потрібне. Ми не беремо полонених. Нас влаштує тільки їх повна капітуляція у формі відставки уряду ЯНУКОВИЧА, розпуску антикризової коаліції та дострокових виборів до парламенту”.

Як повідомлялося, сьогодні Р.АХМЕТОВ, перебуваючи в Донецьку, заявив, що чудово сприймає об`єднання Партії регіонів з БЮТ і вважає, що це виведе країну на якісно новий рівень. «Коли дві сили поєднуються заради цінностей, що виведуть країну на якісно новий рівень, я це сприймають чудово», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Коментуючи ці заяви, народний депутат, член фракції “Наша Україна” Олександр ТРЕТЬЯКОВ назвав їх реакцією на об’єднавчий процес в помаранчевому таборі.