Ющенки, Януковичі, Черновецькі: сини і доньки в новій владі

Явище, традиційне для Російської імперії – Радянського Союзу під назвою кумівство в сучасній Україні в моді. Чимала частина народних обранців – від районних рад до парламенту - потрапила на депутатську лаву не лише за власні заслуги. Серед них повно близьких і далеких родичів урядовців, бізнесменів, губернаторів, чиновників різного рангу та категорії. Простежити родинно-політичні зв’язки по всій Україні – справа не одного дня. Подаємо лише кілька імен, що повипливали після виборів у списках депутатів Рад різних рівнів.

ВЕРХОВНА РАДА: ЯНУКОВИЧІ, ЮЩЕНКИ, ЩЕРБАНІ...

Наймолодшим народним депутатом називають Віктора Януковича-молодшого (Партія регіонів). Він, зважаючи на “харизму” свого батька, просто не міг не потрапити в ряди депутатів. Віктору Вікторовичу 25 років. Офіційно він - голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз молоді регіонів України”. Його земляки розповідають, що син колишнього губернатора тримає чимало торговельних центрів та володіє іншим бізнесом. Недарма журнал "Публичные люди" назвав парубка одним з найбільш інтересних женихів. Молодший Янукович захоплюється не лише політикою. Подейкують, що в його гаражі стоять Chevrolet Suburban (близько $68 тисяч), Audi A6 ($35 тис), Hummer H2 (не менш як $80 тисяч), Jeep Wrangler та Jeep Cherokee (понад $30 тисяч кожен).

Його одноліток - Євген Суслов (БЮТ),син бізнесмена Івана Суслова , який свого часу створив ТОВ "Агропромислова корпорація "Сквира” в однойменному місті Київської області. Цю корпорацію порівнювали з ахметовською СКМ ( тільки місцевого масштабу): фірма контролює практично весь районний бізнес - від маслозаводу до мисливських угідь. Начебто щоб об’їхати поля Суслова, треба подолати близько трьохсот кілометрів, загальна їх площа перевищує13 тис. га. Євген у 16 років створив власне приватне підприємство, у 19 став директором цукрового заводу, а з 20 – устиг побувати на посаді міського голови Сквири, ставши наймолодшим мером Європи. Головуючи в рідному місті, відзначився певними успіхами й тим, що частину сімейних коштів вклав у міський бюджет. Характерно, що, пройшовши до ВР за списками БЮТ, він уже побував у лавах молодіжної СДПУ(о). Коли їх покинув, уся сім’я фермерів потрапила в немилість до колишньої влади (а саме – під прес екс-губернатора Засухи). Родина Суслових змогла зберегти свій бізнес, займається усиновленням дітей-сиріт, яких зараз понад два десятки.

Старший брат Президента – Петро Ющенко (“Наша Україна”), за якого тому неодноразово дорікали, звісно, знову засідатиме в парламенті, на відміну від свого сина (тобто племінника Президента) - заступника обласного голови Харківської облдержадміністрації Ярослава Ющенка. Він до Верховної Ради не потрапив, оскільки займав у списку непрохідне місце.

Ще один син – уже з протилежного табору – екс-губернатора Сумщини Володимира Щербаня, 32-річний Артем Щербань (Партія регіонів). Його батько, перебуваючи у міжнародному розшуку, досі перебивається у США. Артема, який працює генеральним директором закритого акціонерного товариства "Гефест”, звинувачували у збуті контрольних пакетів акцій підприємств, які раніше контролювала сім’я. Подейкували, що молодший Щербань уже мав на руках “зелену карту”, яка давала змогу приєднатися до батьків у Маямі. Але, з отриманням іншої “карти” – депутатського мандата, у нього відпадає необхідність ховатися від українських правоохоронців.

До Верховної Ради також потрапив 30-річний син голови Нацради з телебачення і радіомовлення Віталія Шевченка Андрій (БЮТ). Йому пощастило більше, ніж батькові, який довірився непрохідному блокові Костенка-Плюща. Андрій – тележурналіст, працював на “5 каналі“, читав лекції з журналістської майстерності та керував Національною телекомпанією України.

На рік старший за нього ЮрійПавленко (“Наша Україна”),родич (уточнення - кум) Ющенків. Він же - Міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту. Павленкові доведеться визначатися – отримати мандат чи лишити при собі міністерський портфель.

КИЇВРАДА: ЧЕРНОВЕЦЬКІ, ЧЕРЕПИ, БИСТРУШКІНИ...

В усіх розуміннях тут, безперечно, перші позиції тримає сім’я Черновецьких з усіма родичами, друзями і колегами.

Син мера Степан Черновецький у своїх 27 років устиг “прославитися” не лише посадою старшого віце-президента АКБ "Правекс-банк". Йому вже закидали звинувачення у причетності до справ “Еліти-Центру” через його знайомство з засновником цієї кримінальної структури Олександром Волконським. Ще раніше з’являлася інформація про реабілітацію Степана в ОАЕ від наркотичної залежності. Кажуть, саме через це Леонід Черновецький вирішив відкрити в Києві реабілітаційний центр для наркоманів.

29-річний швагро Степана Черновецького, зять мера В’ячеслав Супруненко пройшов до Київради за списками блоку імені свого тестя. Директор юридичної фирми "Правозахисник”, він уже має депутатський досвід роботи в Київраді. Він також був причетний до скандалів з нерухомістю разом зі своїм рідним братом – Олександром Супруненком, 35 років, директором юридичного центру "Еквітас”, який також став депутатом. За тим самим списком. Ім’я молодшого брата звучало під час скандалу навколо книжкового магазину “Сяйво” у центрі столиці та ЗАТ «Книга». Він нібито дуже хотів купити приміщення магазину, і його звинувачували в тому, що він побив адвоката компанії «Корпоративні технології» Івана Гранцева та відібрав документи «Книги» в боротьбі за це підприємство.

“Золотої” молоді в Київраді – дітей відомих політиків та чиновників – не бракує.

Приміром, Олесь Довгий – 26-річнийсин Станіслава Довгого, народного депутата, члена фракції Партії промисловців та підприємців, екс-голови Держкомітету зв’язку та інформатизації України.

Олесь дослужився до посади директора з питань розвитку Міжнародного центру перспективних досліджень (певно, не без втручання батька, який входить до наглядової ради центру), назбирав грошенят, аби подарувати горезвісний дорогий мобільник (як повідомлялося в пресі) Vertu Андрієві Ющенку, через який Президент мав головний біль.

Ще одне чадо - Олександр Богатирьов, 28 років, син лідера парламентської фракції Регіонів Раїси Богатирьової, якому пощастило більше, ніж його братові-близнюку. Останній, Ігор, також збирався до Київради, але його підвів Блок Литвина, у списку якого він значився. Олександр, хоч і мешкає в Києві, є директором донецької фармацевтичної компанії «Сінбіас Фарма».

Має шанси стати київським депутатом син “регіонала” Володимира Рибака теж “регіонал” Олександр Рибак. Молодий директор ТОВ«Маяк-25» отримає мандат у разі, якщо його однопартієць Василь Горбаль віддасть перевагу мандатові депутата ВР (він також пройшов у Київраду).

Серед депутатів Київради числиться заступник директора ВАТ "Укртелеком” Сергій Череп, 1974 року народження. Син Валерія Черепа, який очолював Мінсільгоспбуд УССР, Украгробуд УССР, Раду Украгропромбуду, Міністерство транспорту України. Свого часу його кандидатура розглядалася на посаду голови уряду. До минулого року Череп-старший очолював Комітет з будівництва, архітектури та житлової політики України.

У сина заступника міністра АПК Віктора Пабата - 32-річного Олександра Пабата - більше регалій, ніж у його батька. Він - колишній і нинішній депутат Київради, президент СОО «Громадянський актив Києва», член правління благодійного фонду «Рідна оселя», начальник відділу реклами та будівництва банку «Фінанси та Кредит», за сумісництвом – співробітник ЗАТ «Фінанси та Кредит Ріелті», за сумісництвом – співробітник ЗАТ "Ініціатор», заступник голови Святошинської райадміністрації Києва.

Як і Янукович-молодший, видатний жених (виходячи зі вмісту його особистого гаража):

Пабат, маючи дві спортивні моделі – MASERATI Spider та SUBARU Impreza, ініціював створення громадської організації «Стрітрейсинг». На згаданих автомобілях разом з однодумцями влаштовує перегони по місту. Колони “модних” машин, що ганяли з помаранчевими прапорами восени 2004, були якраз зі «Стрітрейсинга» з молодшим Пабатом на чолі.

Ярослав Биструшкін вдався в батька - начальника Головного столичного управління культури та мистецтв Олександра Биструшкіна. Кандидатові наук, мистецтвознавцю, заступнику директора ДККВП "Київконцерт", президенту Міжнародного молодіжного фестивалю “Чайка” і президенту футбольного клубу “Троєщина” у березні сповнилося 29 років.

Ще трішки прізвищ.

Володимир Семинога, 34 роки. Брат нардепа Анатолія Семиноги (БЮТ). Голова Київської організації ВГО "Український союз підприємців та ділових людей”.

Петро Онопенко - 48-річний брат парламентаря й вічного кандидата на посаду голови Верховного суду Василя Онопенка. Радник голови Служби безпеки України.

Ще один родич Василя Онопенка – 40-річний зять Євген Корнійчук. Старший викладач Дипломатичної академії при МЗС України.

Двічі “екс”-родич 39-річний Павло Гречківський. Син екс-першого заступника голови Вищого господарського суду, екс-шурак депутата-"нашоукраїнця" Миколи Мартиненка. Юрист концерну «Хортиця», директор СП «Київ-Хортиця».

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА: ЩЕРБАНІ, БЛИЗНЮКИ, ДЕЙЧІ...

Тут випливає ще один Щербань – Руслан, 29-річний син загиблого нардепа Євгена Щербаня.

Політолог, викладач соціальних дисциплін, Щербань-син, як і батько, зайнявся бізнесом: він - комерційний директор ТОВ «Донецьке виробниче об`єднання «Центр». Цей бізнес він отримав у спадок від батька. Крім того, Руслан очолює обласний благодійний фонд ім. Євгена Щербаня та спостережну раду Акціонерного банку «Капітал». Також значиться у списках Хаммер-центру, членами якого зокрема є Микола Вересень, Таїсія Повалій разом з чоловіком Ліхутою, Олександр Пономарьов та ін.

Разом з батьком до обласної ради потрапив Сергій Близнюк, син заступника голови Донецької обласної ради. Щоправда, батько пройшов ще й до Верховної ради за списками Партії регіонів. Близнюку-молодшому 35 років, він мешкає у Краматорську, працює заступником директора ВАТ «Енергомашспецсталь». Як і батько, ішов за списками “Регіонів”.

Мандат тієї ж ради отримав його соратник і земляк, син екс-голови Верховної Ради Криму Бориса Дейча Володимир Дейч, 38 років. Гірничий інженер, гендиректор ЗАТ «Підшипникзбут». Батько - депутат Верховної Ради (Партія регіонів).

ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА: КІВАЛОВИ, КРУКИ...

30-річна Ківалова ТетянаСергіївна (член Партії регіонів) є ні ким іншим, як донькою колишнього голови ЦВК і новообраного депутата ВП від “Регіонів”) скандального Сергія Ківалова. Вона значиться як директорка ПП «Юридична фірма «ТСК». Свого часу вона відмовилася брати участь у довиборах до парламенту (уже коли її батько «прославився» на згаданій посаді). Після зняття своєї кандидатури з перегонів пояснила таке рішення «спекуляціями навколо прізвища Ківалова, зокрема «брудом», що ллється на її батька».

“Побільшало Круків в Одесі...”, - сказав хтось на першій сесії Одеської міськради, коли серед інших депутатів представили 28-річного директора ТОВ “Українська національна транспортна компанія” Юрія Крука. Його прізвище в Одесі добре відоме: батько Юрій Крук – депутат Верховної ради (БЮТ), брат – колишній заступник Одеського міського голови, нині заступник міністра екології.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА: ЛАЗАРЕНКО, ЛАЗАРЕНКО, ЛАЗАРЕНКО...

Майже вся сім’я Лазаренків – батько Павло, його син – Олександр та брат Іван – стали депутатами міської ради. Усі – по лінії партії “Громада”. Можливо, колись глава сім’ї, колишній глава українського уряду, зможе взяти участь у роботі Ради. Нині він, як відомо у США під арештом.

ПЕЧЕРСЬКА РАЙРАДА КИЄВА: СУЩЕНКО, ЄМЕЦЬ, БОРИСОВ...

Печерськ у Києві - особлива територія, оскільки на ній розмістилися найвищі гілки влади. Кілька прізвищ з місцевої райради, зроблять картину всеукраїнської сімейності та кумівства яскравішою:

Сергій Сущенко, кум голови Печерського районну Анатолія Коваленка. Давній його заступник.

Леонід Ємець, син загиблого народного депутата Олександра Ємця. 25 років, заступник директора ТОВ "Аудиторська фірма "Енергопромексперт”.

Дмитро Борисов, син заступника голови КМДА Валерія Борисова, начальника головного управління економіки та інвестицій Київ держадміністрації. Вік – теж 25 років.

Дмитро Стаховський