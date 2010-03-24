Азаров не хоче чути від своїх міністрів про збільшення витрат

Держбюджет на 2010 рік враховуватиме Закон про підвищення соціальних стандартів. Про це заявив прем’єр-міністр Микола Азаров сьогодні на засіданні уряду, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ.

«Навколо бюджету так звана опозиція розповсюджує багато спекуляцій щодо збільшення пенсійного віку, щодо не підвищення соціальних стандартів. Все це плітки. Навпаки, бюджет враховує соціальні стандарти, і ми будемо поступово збільшувати ці витрати в бюджеті поточного року, а також в бюджеті наступного року», - наголосив Микола Азаров.

Прем’єр-міністр відзначив, що уряд вже закінчує роботу над першим варіантом проекту держбюджету. Глава уряду звернув увагу міністрів, керівників відомств та регіонів на те, що бюджет-2010 є антикризовим і тому необхідно економити бюджетні кошти, а не вносити пропозиції про збільшення витрат.

У той же час Азаров підкреслив, що уряд визначив лише два напрямки, фінансування яких буде збільшено: соціальний розвиток та інвестиційна складова. «Такий підхід дасть нам змогу вже поточного року стабілізувати соціально-економічну ситуацію та забезпечити економічне зростання».