В АП просять людей Азарова не повторювати старих помилок

Заступник голови Адміністрації президента України Ірина АКІМОВА виступає проти відновлення роботи Вільних економічних зон (ВЕЗ) на території України.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо доцільності повернення до ВЕЗ, І.АКІМОВА сказала: «Я б цього не робила».

Заступник глави Адміністрації Президента також відзначила, що навіть теоретично список регіонів, в яких може бути відновлена робота ВЕЗ, не розглядався. «Моє переконання, що питання вільних економічних зон у тій постановці, в якій вона порушувалося раніше, навряд взагалі варто ставити на розгляд зараз», - додала вона.

При цьому, на думку І.АКІМОВОЇ, Україна має стати єдиною вільною економічною зоною, без виключень і обмежень. «Поліпшення інвестиційного клімату в Україні в цілому – це єдиний варіант для забезпечення залучення інвестицій, як внутрішніх, так і зовнішніх. Минулий досвід свідчить, що з точковими ВЕЗ пов`язані величезні корупційні ризики і викривлення конкурентного середовища. Тому треба бути дуже акуратними і не повторювати старих помилок», - підкреслила вона.

Заступник глави АП також переконана, що у питанні підвищення інвестпривабливості регіонів України слід сфокусуватися на підвищенні ефективності роботи місцевих адміністрацій. «Якщо міста і регіони хочуть, щоб їх люди жили краще, вони мають всебічно підтримувати роботу центральної влади із залучення інвестицій», - підсумувала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, під час сьогоднішньої прес-конференції віце-прем`єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявив, що Україна має намір відновити діяльність технологічних парків і вільних економічних зон.

Відповідаючи на запитання про можливу кількість технологічних парків, В.СЕМИНОЖЕНКО сказав: «Технологічний парк – це не окремо взята територія, а конкретний проект, затвердження якого проходить через спеціально створену робочу групу і затверджується урядом».

В уряді вважають, що відновлення роботи технологічних парків дозволить поліпшити ситуацію в Україні з розробкою інноваційних технологій і наукових розробок.

За словами віце-прем`єр-міністра, уряд має намір відновити діяльність вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні. За його словами, сьогодні триває робота над удосконаленням законодавства щодо діяльності ВЕЗ, щоб ці території не створювалися для окремо взятих підприємств.

Довідка УНІАН. В Україні існує 11 спеціальних (вільних) економічних зон і 9 територій пріоритетного розвитку.

Закон «Про загальні принципи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 1992 року не містить граничних термінів дії ВЕЗ.

У результаті у 1998-1999 рр. в Україні були створені ВЕЗ і ТПР з терміном дії 60 років.

Відповідно до законодавства, у 2007 році пільги з оподаткування при реалізації інвестиційних проектів суб`єктам ТПР і ВЕЗ не надавалися.