Експерти бачать, що Росія з Чорноморським флотом не кує й не меле

Експерти занепокоєні бездіяльністю російської сторони у питанні підготовки до виведення Чорноморського флоту РФ з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Атлантичної ради України Вадим ГРЕЧАНІНОВ сьогодні під час засідання круглого столу в Києві.

Він висловив переконання, що упродовж як мінімум останніх п’яти років, а також сьогодні російська сторона не вживає дієвих заходів із забезпечення перебазування ЧФ в Новоросійськ до 2017 року.

Експерт нагадав, що для цього – від дня підписання українсько-російського договору про базування Чорноморського флоту на території України у 1997 році – Росія мала 20 років, щоб підготувати, забезпечити і здійснити виведення своєї військово-морської бази з Криму. “Але вони для цього нічого не роблять. Вони навіть не готуються”, - заявив В.ГРЕЧАНІНОВ.

У свою чергу, колишній командувач Військово-Морських Сил України Володимир БЕЗКОРОВАЙНИЙ констатував, що реальний стан Чорноморського флоту Росії не відповідає сучасним вимогам. “Флот застаріває, він вже застарів”, - вважає експерт.

Екс-командувач ВМС зауважив, що Росія, насамперед через економічні труднощі, сьогодні не будує нові кораблі.

“Тому, той склад Чорноморського флоту, який сьогодні реально існує, використовується з метою вирішення політичних завдань Росії – збереження впливу на Україну через свою військову присутність у Криму”, - пояснив В.БЕЗКОРОВАЙНИЙ.

При цьому він висловив думку, що реальний рівень бойової готовності флоту, його чисельність, наразі, відходять на другий план. “Важливо – вирішити завдання. Тобто, перебування Чорноморського флоту на території України має суто політичний підтекст”, - резюмував він.