Азаров зустрінеться з Путіним і вестиме переговори з Міллером

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні проведуть зустріч у Москві.

Також програмою візиту М.АЗАРОВА передбачені переговори з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

За інформацією прес-служби уряду РФ, на переговорах планується обговорити широке коло питань двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері, зокрема в енергетиці, включаючи газову проблематику. Буде розглянуто перспективи подальшого просування російсько-української виробничої кооперації, насамперед, у високотехнологічних галузях - авіабудуванні, освоєнні космосу, ядерній енергетиці.

Очікується, що прем`єр-міністри обговорять постачання російського газу до України і його транзиту до країн Європи.