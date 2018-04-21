Чи буде піднято прохідний бар’єр?
БЮТ краще з «Нашою Україною», ніж без неї... У блоці з БЮТ нашоукарїнці будуть на посадах старших помічників секретарів... Деякі дамочки дуже хочуть дострокових виборів... ПР, БЮТ та НУ вже про все домовилися...
Останнім часом говорять про можливе підвищення прохідного бар’єра на виборах для політичних партій. УНІАН поцікавився у політиків та політологів, наскільки ймовірним є підняття прохідного бар’єра і якими можуть бути наслідки такого кроку.
Андрій Шкіль, народний депутат (БЮТ):
БЮТ КРАЩЕ З «НАШОЮ УКРАЇНОЮ», НІЖ БЕЗ НЕЇ
Якби збільшення прохідного бар’єра прибрало з парламенту соціалістів, які повелися, м’яко кажучи, не зовсім коректно щодо помаранчевої коаліції, та комуністів, – то я позитивно до цього ставлюся. З іншого боку, підвищення бар’єру може вплинути на звуження спектра політичних сил національно-демократичного табору, котрі будуть представлені в парламенті. Тому вважаю, що оптимальним рішенням було б підвищити прохідний бар’єр до попереднього показника – 4%. Це, з одного боку, посилить роль політичних сил, які його подолають, а з другого – не дасть можливість перебувати в парламенті деструктивним силам, котрі формують електоральну підтримку на провокаційних і часто антидержавницьких гаслах.
Ані соціалісти, ані комуністи цю планку не подолають. Коли до виборів ще багато часу, то електоральна підтримка аутсайдерів є завжди дещо вищою, ніж вона буде на старті передвиборчої кампанії. Це відома закономірність.
Є думки, що прохідний бар’єр треба підвищити до 5%, але це може викликати серйозне протистояння в суспільстві та в політичному середовищі.
Я є категоричним противником зниження бар’єра, бо це означатиме розмивання і так недостатньо монолітного українського політикуму.
Розмови про загрозу двопартійної системи поширюють соціалісти та комуністи, які бояться підняття прохідного бар’єра, хоча публічно свої страхи вони, звичайно, не озвучують. “Наша Україна” 5-відсотковий бар’єр, може, і не подолає, а 4-відсотковий подолає напевне. Звичайно, це неабияк ускладнить нам життя в парламентському вимірі, оскільки треба буде домовитися про співпрацю, укласти угоду. Це буде дуже непросто, повірте. Але для нас такі складнощі бажаніші, ніж відсутність „Нашої України” в парламенті. Якщо ж таких сил більш як дві, то ніяких домовленостей між ними не буде, це я гарантую.
Михайло Чечетов, заступник голови фракції Партії регіонів:
У БЛОЦІ З БЮТ «НАША УКРАЇНА» БУДЕ НА ПОСАДАХ СТАРШИХ ПОМІЧНИКІВ СЕКРЕТАРІВ
Однозначної відповіді – треба підвищувати бар’єр чи не треба – немає.
Дехто зараз справді педалює ідею переходу на двопартійну систему. Така думка крутиться в БЮТ. Їхня гра проста. Хто буде лідером опозиції? БЮТ. І що вищий буде бар’єр, то рельєфніше виглядатиме ядро опозиції. При двопартійній системі навіть той, хто програє, матиме 48–49%. Порахуйте, скільки людей з кожного боку пройде в парламент. Достатньо підвищити бар’єр до 10% – і все, буде дві акули – БЮТ і Партія регіонів, а при них плаватиме купка маленьких рибин типу „Нашої України”: куди БЮТ крутне, туди й НУ попливе. Якщо НУ ввійде в блок з БЮТ, то зможе розраховувати на посади старших помічників секретарів.
З точки зору поглиблення політичної структуризації суспільства, може й вартувало б підвищити прохідний бар’єр відсотків до чотирьох-п’яти, але, звичайно, не до семи чи десяти. ПР, власне, може сприйняти і п’ятнадцять чи двадцять відсотків – нам все одно.
Є корпоративний інтерес, а є державний. У тому ж БЮТ, у НУ переважає корпоративний інтерес. Вони цей корпоративний інтерес намагаються видати за державний. У нас все не так. Навіть якщо нам щось корпоративно вигідно, ми гратимемо проти себе, але так, як це вигідно країні.
Зараз піднімати бар’єр несвоєчасно. У процесі становлення партій ми ще не дійшли навіть до екватора – цей процес тільки розпочався, адже ми пройшли лише перші вибори за партійною системою. Укрупнення партій відбудеться природним шляхом. Прогресивні партії знайдуть свої ніші, у них з’явиться свій стабільний електорат. З точки зору подальшого становлення громадянського суспільства та демократизації нашої держави, до бар’єра в 5–7% ми зможемо підійти як мінімум через одні вибори. Можливо, на найближчі вибори варто підняти бар’єр до 4% – не вище.
Іван Бокий, лідер фракції СПУ:
ДЕЯКІ ДАМОЧКИ ДУЖЕ ХОЧУТЬ ДОСТРОКОВИХ ВИБОРІВ
Сьогодні, думаю, про це рано говорити. Розмови про підвищення прохідного бар’єра починаються у зв’язку з тим, що деякі дамочки хочуть дострокових виборів. Можна цілком упевнено говорити, що їх не буде, як би кому не хотілося. Це справа кар’єрна – дуже хочеться стати прем’єром, через те й ведуться всі ці балачки. Нема об що язики чесати, от їх і чешуть об тему перевиборів.
Сьогодні є нагальніші проблеми, ніж будь-які прохідні чи непрохідні бар’єри. Треба чи не треба збільшувати – життя покаже тоді, коли ми вже будемо йти до виборів. А зараз про це говорити для чого? Щоб вносити сум’яття в уми?
Я б підвищив бар’єр до 100%, тоді б пройшла лише одна партія. Якийсь прохідний бар’єр, звичайно, має бути – зовсім його ліквідувати теж нерозумно. Можливо, варто повернутися до того бар’єра, який був, – 4%. Це потрібно для того, щоб у парламенті були представлені лише авторитетні політичні сили. Але в будь-якому разі ця розмова передчасна.
Владислав Каськів, керівник оперативного штабу ГП “Пора”:
ПР, БЮТ ТА НУ ВЖЕ ПРО ВСЕ ДОМОВИЛИСЯ
До перспективи підвищення прохідного бар’єра треба ставитися як до політичної реальності, тому що всі політичні сили, представлені в парламенті, у цьому зацікавлені, щоправда, думки різні – наскільки його підвищувати. Це не сприяє демократичному розвиткові – бар’єрів не повинно бути, бо в такому разі думка громадян, що віддають свої симпатії непрохідним силам, не буде представлена в парламенті. Що вищий бар’єр, то менше демократії.
Посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи перебувають на різних етапах свого розвитку. Рубіконом для них є системна реорганізація держави. На жаль, Україна належить до числа тих із них, які цю реорганізацію ще не пройшли. З точки зору концентрації політичної сили в рамках окремих партій, досить високий прохідний бар’єр є доцільним, бо тільки за таких обставин партії одного спрямування зможуть об’єднатися і здійснити необхідні країні реформи.
Якщо ж говорити про політичну реальність в Україні та про необхідність у консолідації, то підвищення бар’єра неминуче. Думаю, що цього консенсусу в закритому режимі досягли вже всі ключові парламентські політичні сили – ПР, БЮТ та НУ. Вважаю, що НУ може взяти на виборах близько 10%, за умови свого позиціонування як партії, що підтримує Президента.
Думаю, що бар’єр буде не нижчим за 7%. Щоправда, реалізація цього сценарію тісно пов’язана з тим, наскільки реальними стануть дострокові вибори. А сьогодні дострокові вибори реальні як ніколи. Мені здається, що й у цьому питанні досягнуто компромісу між ключовими політичними гравцями.
Андрій Єрмолаєв, політолог:
ПРИ 6% ПАРТІЯ, ЯКУ ПІДТРИМАЄ 1,5 МЛН. ВИБОРЦІВ, НЕ ОТРИМАЄ ЖОДНОГО МАНДАТА
Думаю, що підвищення прохідного бар’єра – це поки що лише чутки, і ходять вони в контексті розмов про реалізацію так званого кризового сценарію, що полягає в подальшому блокуванні роботи парламенту, пошуку можливих причин для розпуску парламенту, розпаду коаліції та дострокових парламентських виборах. Поза межами цього сценарію підвищення бар’єра не матиме сенсу. Поки що питання дострокових виборів є радше теоретичним.
У підвищенні бар’єра зацікавлені кілька політичних сил, котрі можуть стати монополістами в майбутньому парламенті і, з одного боку, зможуть максимально консолідувати споріднені політичні сили, а з другого – забезпечити собі максимальну премію, викинувши з парламенту всі менш впливові сили.
Думаю, що в разі реалізації кризового сценарію прохідний бар’єр може бути піднято удвічі. У цьому можуть бути зацікавлені насамперед БЮТ та Партія регіонів. Для НУ подвоєння прохідного бар’єра на сьогодні є критичним. Якщо БЮТ дасть гарантії НУ йти спільним списком, то вони можуть підтримати таку ініціативу.
На мою думку, у найближчі два-три електоральні цикли чіпати прохідний бар’єр не слід, оскільки він є елементом структуризації політики й суспільства, і зміна правил призведе до руйнування принципів політичної архітектури.
Для наших виборів 3% – це нормальний показник. Мільйон голосів – достатньо репрезентативний показник. Нижчий бар’єр відкриває дорогу випадковим проектам, а вища квота викликає перекіс у самій структурі парламенту: уявімо, що політична сила набирає, скажімо, півтора мільйона голосів з 26 млн. можливих – і при цьому не отримує жодного мандата.
У нас немає і не буде партії чи блоку, який би взяв 50%. Але за умови високого бар’єра такий блок зі своїми 25% голосів візьме, умовно кажучи, 50% мандатів. Це і соціально, і політично несправедливо, недоцільно й загрозливо.
Можна прорахувати майбутню більшість у парламенті, якщо, скажімо, три політичні сили долають достатньо високий прохідний бар’єр. Не виключаю, що саме такі аргументи йдуть у хід при розмовах про формування нової опозиційної коаліції.
З іншого боку, у разі об’єднання списків НУ і БЮТ мають бути залізні гарантії, що такий блок випередить ПР, а в цьому є певні сумніви. БЮТ чи новоутворена політична сила приречена працювати на харизму Тимошенко, яка затінятиме всіх партнерів. Але при цьому не треба забувати, що в лідера БЮТ є об’єктивний електоральний поріг, вище якого вона не підніметься за жодних обставин.
Теоретично Партія регіонів могла б підтримати ідею підвищення прохідного бар’єра, але насправді їй це невигідно. У разі підтримки такої ідеї вони втрачають довіру партнерів по коаліції – це був би відвертий кидок.
Отже, підвищення бар’єра можливе за кількох умов: виникнення договірної гри на рівні еліт, а не на рівні блоків та партій; чіткого прорахунку та домовленостей між НУ та БЮТ та бачення ПР можливого майбутнього розкладу „на трьох” та гри з БЮТ. В іншому випадку ПР не зацікавлена здавати своїх партнерів по коаліції.
Олесь Доній, політолог:
ТОРГИ МОЖУТЬ ВЕСТИСЯ ЗА КОЖЕН ВІДСОТОК
Про підвищення прохідного бар’єра в різний час упродовж останніх двох років говорили представники трьох основних політичних сил – „Нашої України” (зокрема, про це йшлося й у виступах Президента), Партії регіонів та БЮТ.
Сьогодні в Україні спостерігається виразна тенденція до узурпації влади номенклатурою всього політичного істеблішменту – як коаліції, так і опозиції. З цією метою вже здійснено кілька кроків. По-перше, прийнято закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад, і таким чином вбивається альтернатива всередині кожної партії. По-друге, справа йде до ухвалення закону про опозицію, який, по суті, урівнює в благах (не в правах) владу та опозиційні політичні партії у Верховній Раді. Третій крок, що планується, – це підвищення прохідного бар’єра, який унеможливить появу та зміцнення альтернативи в нинішньому політикумі.
Моє ставлення до такої перспективи різко негативне, я вважаю підвищення прохідного бар’єра однією з найбільших загроз демократичному розвиткові політичного процесу.
Дещо похитнути ці плани можуть непевні позиції та зниження електоральної підтримки „Нашої України”, яка може змінити своє ставлення до перспективи підвищення прохідного бар’єра. Хоча в „Регіонів” з БЮТ достатньо голосів для подолання президентського вето.
Відсоток бар’єра як такий не має значення. Він буде таким, який унеможливить альтернативу. Торги можуть вестися за кожен відсоток.
З огляду на це в умовах України вважав би за доцільне не підвищувати, а, навпаки, знизити прохідний бар’єр до 1%. Я не вважаю це розмиванням політичної системи, а лише віддзеркаленням настроїв в українському суспільстві. Не страшно, якщо в парламенті буде десять політичних партій. Нагадаю, що при змішаній системі 50% депутатів проходило в парламент за мажоритарною схемою. Майже кожен депутат з цих 50% був позапартійний, а це майже те саме, що окрема партія.
Україна – різнокультурна, різномовна, має багато регіональних відмінностей, і штучне звуження спектру політичної репрезентації цієї різноманітності несе серйозну загрозу.
Для стабільності політичної системи надзвичайно важливим є як наявність центристських структур, які дають можливість створювати в парламенті більшість, так і окремих радикальних проектів. Набагато небезпечніше, якщо, скажімо, електорат Вітренко перейде до Партії регіонів, а електорат Тягнибока – до БЮТ. Це означатиме, що ПР і БЮТ змушені будуть радикалізуватися. Кожні вибори за таких умов будуть закінчуватися протистоянням.
Галина Ключковська