Чому звільнили Кужель – наближену до Тігіпка

Грищенко відбирає у Цушка торгові місії, і їм прийде кінець... В Ізраїлі я поставила свічку за Януковича... Тігіпко не дуже комфортно, він хотів би, щоб я залишилася.

Олександра Кужель, керівник Комітету підприємництва і регуляторної політики в 2000–2003 роках, була знову призначена на цю посаду трохи більше року тому рішенням прем`єр-міністра Юлії Тимошенко. Хоча її вважають наближеною до віце-прем`єра Сергія Тігіпка, їй запропонували написати заяву про відставку. Через тиждень після її відставки і після оприлюднення призначення на посаду голови Жержкомпідприємництва Михайла Бродського ми поставили пані Кужель декілька запитань.

У ПІСТ МОЖНА ХОДИТИ І КАЯТИСЯ, АЛЕ ГОЛОВНЕ – НЕ ЇСТИ ЛЮДЕЙ

Пані Олександро, наскільки адекватним буде Михайло Бродський у вашому кріслі?

Дуже складно давати оцінки. Поганих людей немає, і у нього є шанс. Після того, як мене вперше звільнили з посади в 2003 році, на посту глави комітету змінилися чотири людини, ні в кого не вийшло ефективної роботи. Коли Бродський дізнався, що мене відправили у відставку, він написав в своєму блозі: хочу комітет Кужель. І це треба заслужити, щоб комітет називали твоїм ім`ям. Тому що, коли питають, хто працював у комітеті до мене, прізвище ніхто назвати не може.

Єдине, що мене лякає – я зідзвонювалася з аналітиками, і вони сказали, що Бродський завжди був ворогом спрощеної системи оподаткування. І вони бояться, що він її ліквідує. Це погано. Але я їх заспокоюю: люди не ковтатимуть такі реакційні зміни, вони вийдуть, і у такому разі обвалять і Кабмін, і все, що хочете. І ще: у Михайла є здатність робити з друзів ворогів. Але хочеться вірити в краще. Взагалі, я вирішила, що я зустрінуся з будь-яким своїм наступником, передам знання, розповім про напрацювання. Про те, на кого потрібно спертися. Адже пройшов тиждень, як мене звільнили, у мене не було жодного вихідного, люди дзвонять, приходять. Позавчора був ефір на телебаченні, то мені за двадцять хвилин, поки був ефір, надіслали шістдесят три есемески і було близько п`ятдесяти пропущених дзвінків.

Що вдалося зробити на своєму посту?

Я, коли прийшла в комітет, у мене були суцільні страйки. Страйкували вантажні перевізники, перевізники громадян, страйкували фармацевти, МАФи (малі архітектурні форми, фактично кіоски. – Авт.) Києва. Раніше одинадцятої я навіть не йшла з роботи. Можете запитати у охорони, мої двері завжди були відкриті, скільки я була в офісі, стільки приймала людей. Ми зробили реформу спрощеної системи оподаткування. Подали всього сто тридцять п`ять документів, серед яких багато постанов, які упорядковують роботу ринків. Інша справа, що скрізь прив`язане місцеве самоврядування. Ми вирішили так: хто хоче допомагати – хай допомагає, хто не хоче, пішли на фіг.

Ми зробили безстроковими ліцензії при їх мінімальній вартості. Нам вдалося відмінити сертифікацію продуктів харчування, крім дитячого харчування. Ми своїм розпорядженням відмінили функцію СМАП (Служба міжнародних автомобільних перевезень) давати дозволи на перевезення. Від СМАП ридали всі транспортники, оскільки люди, які виконували держфункцію, сиділи на зборі грошей і обкладали транспортників поборами. Ми дали законодавчу основу роботі суднопостачальників. Раніше суднам, які приходили до України, – це не тільки літаки, це й кораблі, – наші постачальники не могли поставляти продукти харчування, замінювати поламані меблі, все, що їм було необхідно.

Ми виписали порядок компенсацій пільговикам для перевізників людей. Вже вийшли на затвердження програми «Таксі для міст Євро-12». Тобто позначили, як має бути обладнано таксі, яка відповідальність, спочатку для міст Євро-12, а потім запровадили б їх для обласних центрів. Для фармацевтів, ми готували три постанови вісім місяців і випустили. Для аграріїв теж багато зробили.

Близько тисячі телеграм Азарову і Януковичу надійшло, щоб не знімали мене.

З невдач: парламенту нічого не вдалося зробити для бізнесу, який постраждав від валютних кредитів. Ми провели хороші постанови для тих, хто торгує на ринку, а органи місцевого самоврядування поставили мертві перепони.

Якщо після нас приймуть напрацьований нами пакет рішень про зменшення вдвічі контролюючих органів для бізнесу, а також про зменшення в два рази видів ліцензування, закон про рейдерство, відмінять шість органів перевірки заробітної плати, то це вже прогрес.

Ваша біографія пов`язана з Трудовою партією Сергія Тігіпка – віце-прем`єр-міністра в уряді Януковича – Азарова. Дивно, що Янукович вас звільнив...

Мене в 2003 році за Януковича вперше зняли з посади, і теж перед Великоднем. Отже в піст можна ходити каятися, але при цьому забути основну заповідь – не їсти людей. Все що не робиться, все на краще: можливо, мене Господь таким чином охороняє.

У 2003 РОЦІ ПІСЛЯ МЕНЕ ПРИЗНАЧИЛИ БОГОСЛОВСЬКУ, А ОДЕРЖАЛИ АЗАРОВЩИНУ

Після того звільнення в 2003 році, ви так дивно погарнішали. Журналістки довго думали-гадали, що стало тому причиною.

Так, я схудла на двадцять кілограмів, з`їздила після аварії до Ізраїлю, і навіть поставила там свічки за здоров`я Януковича. Щиро абсолютно ставила, тому що я не допускаю в своє серце ненависть, зневагу.

Якщо я працюю, то до виснаження, нічого навколо не бачу. І всі підприємці до мене їдуть: у кого відбирали квартири, у кого машини за валютні кредити. Подумайте, після 5 лютого, напередодні другого туру, в країні в чотири рази зросло рейдерство. Розуміли, що буде період безвладдя і користувалися моментом. Вже коли прийшов Янукович, я відправила йому листи, якщо у вас є політична воля, і ви хочете зробити, потрібно зробити: раз, два, три, чотири. Ті самі листи відправила до економічного комітету.

Щоб скоротити в два рази контролюючі органи – ніколи в сесійній залі за це просто так не проголосують. Ніколи. Це має бути політична воля президента, прем`єра, які б примусили проголосувати коаліцію. Пригадайте, як підписав Кучма єдиний податок! Всі були проти. Всі, а підписав Кучма.

І все-таки, ви якось в ефірі сказали, що вже чотири роки їздите на машині Сергія Тігіпка. Як вийшло, що він не зумів відстояти ваше призначення знову?

Якби він міг, він би зробив. Навіщо смикати людину, питати? Я думаю, йому самому не дуже комфортно, оскільки він говорив, що хотів би, щоб я залишилася. Час усе розставить на свої місця. Вони й тоді в 2003 році мене звільнили, призначили Богословську, а отримали азаровщину.

Я ніколи в житті не критикувала свій комітет. А зараз я пообіцяла, що тепер не чекайте. Так угробити комітет за шість років, як з 2003-го по 2009 рік, я вдруге не дозволю. Адже вони нічого не прийняли. Хтось каже, комітету потрібен статус. Неправда, є особистість – комітет працює. У комітету особлива функція, він зі всіма не в ладах. До мене приходить міністр і говорить: Кужель, за що ти мене не любиш, чому документи не підписуєш? Я кажу, чому не люблю, давайте подивимося: ось це, це і це погано. Переробите – підпишу. Людина каже, гаразд допрацюємо. Якщо ти сидиш тихенько, нікому не заважаєш, в лазню, в ресторанчик ходиш, з ким потрібно, всіх влаштовуєш, тебе не видно, для влади ти хороша людина, а бізнесу не помічник. Тому, коли я дізналася, що вони звільнятимуть кожного, хто критикуватиме уряд, то вибачте, мене б усе одно звільнили. Адже на цій посаді мені доводилося б дуже часто звертатися до преси і говорити: хлопці, ау! Повірте, ви думаєте, мені було легко забирати у СМАПу функцію держконтролю і видачу дозволів? Коли директором СМАПу був член БЮТ, завмінтрансу був член БЮТ. Але мене підтримали і прем`єр, і Турчинов, і ми забрали у них видачу дозволів на перевезення, забрали 38 мільйонів до держбюджету. А я знаю, що зараз прийшли «Регіони» і намагаються переписати нашу постанову.

Як ви оцінюєте перші кроки уряду?

Я була здивована, коли говорили, що у них є економічна програма. Але якщо Акімова (заступник голови Адміністрації президента, відповідальна за економічну політику. – Авт.) зараз зібрала людей і пише програму, – значить, її не було. «Регіони» заявили хороші питання. Обіцяють зниження податків. Але для бізнесу не так страшний розмір податку, як його адміністрування. Поки вони не змінять корупційні ПДВ і податок з прибутку, то розмір податку буде не важливим, тому що все одно бізнесмен буде заручником податківців.

По-друге, потрібно знижувати навантаження на фонд зарплати.

Коли я чую про податкові канікули для малого бізнесу, у мене волосся дибки встає. Вони забули, що малий бізнес – це фірми, чий річний оборот 70 мільйонів гривень. А зараз, уявіть собі, чим обернуться для них податкові канікули?

Ми цілий рік працювали з галузевими бізнес-асоціаціями, знаємо, що треба приймати. Створення галузевих рад я вважаю своєю великою перемогою. Зібралася галузева рада транспортників – ніякої політики, говорять тільки про свої справи. Попрацювали годину-півтори, пішли із задоволенням. Те ж саме з іншими.

ВІЛЬНІ ЗОНИ – ЦЕ КАТАСТРОФА, ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

Як ви оцінюєте пропозицію повернути вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку?

Це – катастрофа. Це буде таке відмивання грошей, що не хочу навіть говорити. Так, є депресивні території. Там потрібно зробити аудит. Подивіться останній аналіз конкурентності по Україні. Найбільш конкурентними виявляються західні області, які є реципієнтами. А всі донори не входять до десятки конкурентних регіонів.

Що таке регіон? Потрібно подивитися, який там прибуток на одну людину, з урахуванням грошей, які приходять з-за кордону. І за ними визначати, де ставити ВЕЗ, якщо вже ставити. А якщо залишати ситуацію як є і поставити їм ще зону в Донецьку, як було, то просто хтось із мільйонерів стане мільярдером. Як сказав Кучма, хороше місце зоною не назвуть.

Зараз делегація поїхала до Москви – газовий консорціум створювати.

Я вважаю, це неправильно. Але там дуже багато політики й грошей.

Хочу подивитися, про що вони домовляться. Складно це коментувати, ми ж з вами все розуміємо... Ви он до Юлії Володимирівні подзвоніть, вона прокоментує.

ГРИЩЕНКО ВІДБИРАЄ У ЦУШКА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ МІСІЇ, ЇМ ПРИЙДЕ КІНЕЦЬ

А хто взагалі в новій владі формуватиме економічну політику? Як взаємодіятимуть Акімова – Азаров – Цушко?

Те, що розроблятиме Ірина Акімова і підтримуватиме президент, виконуватиме уряд.

У Цушка найбільше і дуже важке міністерство. У нього зараз головна турбота – торговельно-економічні місії, які в нього намагаються відібрати і які ми останні вісім років не давали відбирати, тому що тоді кінець буде торговельно-економічним місіям.

А хто хоче відібрати?

Костянтин Грищенко.

Повертаючись до міністра економіки. На ньому й управління з контролю за цінами, і вся внутрішня і зовнішня торгівля, і розвиток регіонів.

ВОНИ СТВОРЮЮТЬ ЗОВСІМ ІНШУ ВЕРТИКАЛЬ, НІЖ ЗА КУЧМИ

Ви вважаєте склад уряду остаточним?

Про це важко судити. Деякі кандидатури пробули на посаді добу.

Мені дуже шкода, що Сергій Гриневецький не став губернатором Одеської області. Володю Деміхина шкода, якого не призначили до Херсона. Не подобається мені, що Анатолія Гриценка, який Крим розікрав, до Херсона відправили. Не подобається мені, що у Верховну Раду Криму призначено людину, яка будує будинки в міських парках, і навіть пам`ятну стелу готовий перенести заради такого будівництва... Багато таких речей мені не подобаються. Вони повторюють те саме, що робив у кадровій політиці Ющенко. І якщо не зрозуміють цього, то їх чекає те саме, що і Ющенка.

Багато хто, кажучи про спроби Януковича побудувати систему влади, порівнює зроблене з тим, що робив Леонід Кучма.

Як у Кучми, у нього не вийде. Кучма був шістдесятником. Ви його ще сто разів згадувати будете. Коли Кучму намагалися звинуватити в смерті Гонгадзе, я не вірила, він міг лаятися, міг погані слова говорити, але він нікого не саджав. Такі люди, як він, незлобиві, і весь бізнес, який стоїть зараз на ногах, був створений у період Кучми.

Те, що робить Янукович, – це зовсім інша вертикаль. Зовсім інша. І вона буде набагато жорсткіша. У Кучми не було такої жорсткої вертикалі. При ньому була група людей, яким дещо було дозволене, всі інші були під наглядом. А тут подивимося, як ще буде.

Розмовляла Лана Самохвалова