Свято з нагоди визнання «Епіцентру К» найбільшим гіпермаркетом у світі

27 та 28 березня 2010 року в “Епіцентрі” на Берковецькій, 6-В в Києві відбудеться грандіозне зіркове свято з нагоди нагородження гіпермаркету «Епіцентр К» у номінації «найбільший будівельно-господарський гіпермаркет формату DIY у світі».

Нове досягнення України підтвердили представники національного проекту «Книга рекордів України», акредитованого партнера Книги рекордів Гіннеса. Вони зафіксували найбільшу торгову площу гіпермаркету «Епіцентр», яка складає 56 тис. кв. м та рекордно короткі строки будівництва – всього 6 місяців! Як зазначають у самій компанії «Епіцентр К», рекордним є і асортимент товарів – 200 тис. найменувань!

Протягом двох днів відвідувачів очікують майстер-класи та конкурси від зірок, розіграш 200 тис. гривень, тисячі подарунків, а ввечері - гала-концерти, в яких візьмуть участь Влад ЯМА, Олександр ПЕДАН, Пара Нормальних, гурти “Авіатор”, “Друга ріка”, “Тартак” та багато інших!