Данилишин вступився за звільнених заступників міністра економіки

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що низка заступників міністра економіки були звільнені новим Кабінетом міністрів безпідставно.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Я вважаю, що в Мінекономіки працювали високопрофесійні фахівці з великим досвідом, і зараз звільнені висококласні фахівці, на яких і лежить вантаж основної роботи в будь-якому уряді і міністерстві.

За два роки вони довели, що в кризових умовах є ефективними менеджерами. До таких людей я відношу, зокрема, Сергія РОМАНЮКА і Віктора ПАНТЕЛЕЄНКА, які, на мій погляд, звільнені необгрунтовано», - заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Зокрема, кажучи про С.РОМАНЮКА, екс-міністр зазначив, що він працював у Мінекономіки з 1997 року.

Повністю інтерв`ю Б.ДАНИЛИШИНА читайте на сайті «УНІАН-економіка».