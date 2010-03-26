Нардепи зможуть вивчати англійську, не виходячи з Верховної Ради

Відтепер, народні депутати та апарат Верховної Ради України можуть вивчати англійську мову, знайомитися з традиціями британської демократії, фактично, не виходячи за стіни парламентської будівлі. Тут нині відкрився Навчальний центр Британської Ради, в якому можна вчити або вдосконалювати читання, письмо, мовлення англійською мовою.

Навчальний центр обладнаний 13-ма місцями, укомплектованими робочими електронними станціями, які поєднані в комп’ютерну мережу. На дисплеях – сучасні навчальні програми різних рівнів складності, розроблені провідними мовниками Кембріджського та Оксфордського університетів. Програми включають граматичні вправи, тексти для збагачення словникового запасу; в аудіо форматі їх начитують відомі британські диктори та актори. Як зазначає директор Британської Ради в Україні Маргарет Джек, колекція Центру включає також словники та посібники, літературу про історію Великобританії.

На запитання Радіо Свобода, що спричинило відкриття Центру, посол Лі Тернер відповів спершу українською мовою: «Уряд Великобританії вірить у те, що Україна – це європейська країна. Це дуже важливо для нас! Безумовно, це означає, що дуже вигідно для України, щоб депутати гарно розмовляли іноземними мовами».

І додав англійською: «Вочевидь, Великобританія активно підтримує дії України, спрямовані на євроінтеграцію. Так, Україні доведеться пройти шляхом болісних реформ і змін, перш ніж стати членом Євросоюзу. Британія готова поглибити співпрацю з Україною у царині впровадження демократичних реформ, і змін, необхідних для інтеграції. Серед іншого, це стосується і подолання мовних бар’єрів, гуманітарної інтеграції в Європу».