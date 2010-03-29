У Кириленка побачили, що Семиноженко зазіхає на незалежність

Партія «За Україну!» вимагає від президента, прем’єр-міністра й міністра закордонних справ дати публічну оцінку заявам віце-прем’єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА з приводу “нового союзу” й ревізії європейського вибору України.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві партії «За Україну!».

Зокрема, в заяві зазначається, що партія «За Україну!» обурена заявами віце-прем’єр-міністра України В.СЕМИНОЖЕНКА про можливість створення так званого Союзу Росії, України й Білорусі.

Твердження одного з керівників уряду, що українці буцімто «хочуть союзної держави» є прямим зазіханням на державну незалежність України і спробами під новою вивіскою реанімувати СРСР.

«Такі заяви невипадково пролунали після вояжів ЯНУКОВИЧА й АЗАРОВА до Москви. Очевидно, віце-прем’єр СЕМИНОЖЕНКО озвучив справжню суть домовленостей Президента й прем’єра України в російській столиці. Його розмови про новий союз логічно вписуються в заяви керівників нинішньої влади про спільне з Росією управління українською газотранспортною системою, про так званий «нейтралітет» України з одночасним базуванням російських військ у Криму, про митний союз, про кабальну угоду з закупівлі у Росії ядерного палива, про привілеї для російської мови в Україні та інші новації, вигідні Кремлю, але шкідливі для України», - говориться в документі.

В заяві також зазначається, що не менш загрозливими є «розмірковування» В.СЕМИНОЖЕНКА про «переваги» участі України у створенні нового «полюсу впливу», яким де-факто стане Москва і заяви, що в Європейському Союзі нас «ніхто не чекає». “Неважко зрозуміти, яку шкоду завдають подібні заяви переговорам між Україною та ЄС про асоціацію, зону вільної торгівлі і безвізові поїздки українців Європою”, - наголошують в партії «За Україну!».