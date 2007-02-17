Микола Катеринчук про імперативний мандат, бюджет та двопартійну систему
З усім щось негаразд
Депутат Верховної Ради України Микола КАТЕРИНЧУК ініціюватиме визнання неконституційними деяких положень закону про імперативний мандат депутатів місцевих рад.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК повідомив на прес-конференції у Вінниці.
„Я вважаю цей закон великим злом для розвитку демократії в Україні. В цьому законі є неконституційні статті. І я був ініціатором збору підписів депутатів від „Нашої України” для подання у Конституційний Суд про визнання їх неконституційними”, - сказав він.
На думку М.КАТЕРИНЧУКА, неконституційними у законі є пряма заборона депутатам звертатися до суду у разі позбавлення їх мандату, доки вони не отримають певне рішення від керівництва своєї партії, а також зворотна дія цього закону.
„Я вважаю, і розмовляв з Юлією ТИМОШЕНКО про те, що треба наводити лад всередині БЮТу, але не втягувати у цей процес все суспільство. Я згоден з Ю.ТИМОШЕНКО у тому, що те, що робить більшість депутатів не відповідає інтересам громади, але ми можемо запропонувати законні, конституційні механізми, які б дозволили і БЮТ, й іншій політичній партії впливати на внутрішньопартійну дисципліну серед своїх депутатів”, - зазначив депутат.
М.КАТЕРИНЧУК заявляє про готовність „розробити й подати на розгляд Верховній Раді такі зміни у існуюче законодавство, а також ініціювати повернення до виборів місцевих депутатів на мажоритарній основі”.
Микола КАТЕРИНЧУК вважає 15 статей державного бюджету на 2007 такими, що погіршують становище населення України й планує оскаржити їх у Конституційному Суді. Депутат зазначив, що це насамперед стосується соціальних пільг і соціального навантаження. „Тому наступного тижня ми зробимо подання у Конституційний Суд для зупинення дій таких положень держбюджету-2007”, - додав він.
На думку депутата, перехід України до двопартійної системи може призвести до монополізації влади в країні”. За його словами, перехід до двопартійної системи - це перший крок до однопартійної системи. „Адже політичній силі-переможцю ніхто не зможе завадити підвищити прохідний бар’єр на наступних виборах, скажімо до 25-30%, і тоді наступні вибори дозволять їй монополізувати владу”, - сказав він.
На думку М.КАТЕРИНЧУКА, такий розвиток подій „може призвести до довготривалої диктатури, що небезпечно для демократичного розвитку України”.
Депутат вважає, що існування двопартійної системи можливе у президентських республіках, або у країнах, із сталим демократичним розвитком. „Для молодих демократій, таких, як України – це небезпечна річ”, - зауважив М.КАТЕРИНЧУК.