Турчинов запевняє, що київських бютівців у штабі не закривали

Глава Київської облради Володимир МАЙБОЖЕНКО, виконуючи рішення фракції БЮТ в облраді, забрав свою заяву про відставку.

Про це заявив керівник Центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ в ефірі “5-го каналу”.

"В.МАЙБОЖЕНКО, дійсно, написав напередодні заяву. В той же час, коли фракція зібралися і прийняла рішення не залишати посаду глави облради, В.МАЙБОЖЕНКО забрав заяву", - цитує О.ТУРЧИНОВА “Українська правда”.

Коментуючи інформацію про те, що Юлія ТИМОШЕНКО нібито закрила фракцію БЮТ в Київській облраді у штабі блоку, щоб не дати можливості депутатам проголосувати за відставку В.МАЙБОЖЕНКА, О.ТУРЧИНОВ сказав: "Мені неприємно коментувати, що ми когось закрили в штабі. Вибачте, у нас всі достатньо дорослі люди і ніхто нікого в штабі ніколи не закриває".

"Жодного розколу, на який сподівалися представники Партії регіонів, не відбулося", - підкреслив представник БЮТ.

Крім того, коментуючи заяву губернатора Київщини Анатолія ПРИСЯЖНЮКА про те, що він зустрічався з депутатом від БЮТ Богданом ГУБСЬКИМ, О.ТУРЧИНОВ сказав: "Я не можу забороняти комусь із депутатів спілкуватися, зустрічатися. Це позиція кожного".

Як повідомляв УНІАН, джерело повідомило нашому агентству, що 30 березня на сесії Київської обласної ради буде проведено зміну керівництва та створено так звану “опозицію”, що співпрацюватиме з владою. За словами співрозмовника, схема полягає в тому, щоб імітувати розкол у фракції БЮТ, яка має більшість в Київській облраді - 65 із 120 депутатських мандатів, після чого завдяки голосам “розкольників” обрати нове керівництво ради, а на базі залишків фракції сформувати контрольовану опозицію. “В результаті, - відзначив співрозмовник агентства, - на Київщині чітко реалізується домовленість про майбутню співпрацю між новопризначеним губернатором А.ПРИСЯЖНЮКОМ та Б.ГУБСЬКИМ, який протягом всіх останніх років контролює фракцію БЮТ в облраді”.

Пізніше Б.ГУБСЬКИЙ розповсюдив коментар, в якому зазначав: «Сьогоднішня інформація, яка з’явилась у ЗМІ, про намір вийти із опозиції частини депутатів від БЮТ в обласній раді і моя причетність до цих дій - це звичайна дезінформація». «Фракція БЮТ у Київській обласній раді знаходиться в опозиції до Партії регіонів і на жодні альянси з діючою владою не піде. Ми виконуємо офіційне рішення президії партії і нашого лідера Юлії ТИМОШЕНКО», - додав він.

Перший заступник голови Київської облради Олександр КАЧНИЙ 30 березня повідомив, що глава облради В.МАЙБОЖЕНКО, а також два його заступники Лариса ПІОТРОВИЧ та Олег КАЛЕНИК (усі - фракція БЮТ) подали заяви про складення повноважень.