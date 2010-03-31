Азаров назвав людину, яка переписуватиме газові контракти з РФ

Засідання Кабміну 31 березня прем’єр Микола Азаров розпочав, як він сам висловився, “з короткої інформації – результату переговорів з керівництвом Російської Федерації”. За словами Азарова, “суть цих переговорів полягає в тому, що Росії минулого року вдалося досягти вигідного для себе контракту з постачання і транзиту газу. Україна навпаки отримала найвищу ціну на газ серед усіх своїх сусідів. Крім того, для України були передбачені вкрай жорсткі санкції за недобір обсягів газу та на випадок затримки платежів. Це умови контракту, які нас не можуть влаштовувати”, - наводить слова прем’єра управління у зв`язках зі ЗМІ секретаріату КМУ.

До цього Азаров додав, що російська сторона висунула низку вимог стосовно невиконання Україною двосторонніх домовленостей. “Ці вимоги треба ретельно вивчити та прийняти рішення.

В підсумку ми досягли домовленості розпочати переговори щодо зміни умов контракту, а також укладання угод в різних напрямках співпраці: енергетика, машинобудування, наука та інше. Ми домовилися, що з російської і української сторони будуть визначені віце-прем’єр-міністри, відповідальні за розробку в найкоротший термін таких угод, - зазначив прем’єр. - З нашого боку за це буде відповідати перший віце-прем’єр-міністр Клюєв А.П. Доручаю Андрію Петровичу щодня займатися розробкою угод і цією справою. Також визначено групи, які повинні підготувати ці угоди. Ми повинні зробити все, щоб прибрати в українсько-російських відносинах все те, що викликає напругу і непорозуміння”.