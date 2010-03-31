Бельгійська газета зробила з Януковича главу Європарламенту (фото)

17:57, 31 березня 2010
Політика
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Переплутали...

Бельгійське видання L`Express переплутало фотографії голови Європарламенту Єжи Бузека та поставила замість неї фото президента Віктора Януковича.

Про це повідомляє сайт Europa451.

Так відомий бельгійський тижневик видав спецвипуск, присвячений  ролі Бельгії в Європі.

Так на сторінці 17 розміщено схему організму ЄС. В тому прямокутнику, який присвячений добре відомому президенту Європарламенту Єжи Бузеку, помилково і розмістили фото Януковича.

Українська правда

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