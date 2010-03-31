"Наша Україна" вимагає від Януковича реакції на заяву Семиноженка

Президія політради партії «Наша Україна» на своєму сьогоднішньому засіданні ухвалила заяву, у якій вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА принципової реакції на антидержавні заяви віце-прем’єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НСНУ.

“Президія політради партії «Наша Україна» вважає неприйнятними для посадової особи і несумісними із статусом віце-прем’єр-міністра України заяви Володимира СЕМИНОЖЕНКА щодо можливості входження України до якогось «союзу» із Росією та Білоруссю”, - говориться в заяві.

У документі наголошується, що “саме висловлення такої пропозиції мало бути сприйняте як приниження і для України, і для українських політиків. Натомість представник українського уряду не тільки не відкидає її, а вступає в обговорення – фактично, стає співавтором”.

“Уже майже два десятиліття існує незалежна Українська держава. Тож є неприродним, коли ідеї, які суперечать її Конституції, які спрямовані на підрив її суверенітету і незалежності висловлює людина, яка отримала посаду в уряді цієї країни”, - підкреслюється в заяві.

У “Нашій Україні” переконані, що “Президент, як гарант державного суверенітету України, її територіальної цілісності, додержання її Конституції не має права ігнорувати зазіхання на основи державності з боку представників уряду”.

Як повідомляв УНІАН, депутат Держдуми РФ Євгеній ФЕДОРОВ пропонує до 2020 року створити єдину державу Росії, України і Білорусі зі столицею у Києві.

За його словами, відповідна пропозиція розіслана 450 народним депутатам України.

26 березня віце-прем`єр-міністр В.СЕМИНОЖЕНКО заявляв, що уряд розгляне ідею створення союзу України, Росії і Білорусі.

Він зазначив, що створення такого союзу є однією зі схем, яка має право на розгляд, «так само, як і участь України в Євросоюзі». Віце-прем`єр зазначив, що йдеться про союз, де «визначаються правила за типом ЄС».

Посилаючись на дані Інституту соціології Національної академії наук, В.СЕМИНОЖЕНКО заявив, що більшість українців хочуть увійти до союзу з Росією і Білоруссю. «Люди хочуть союзної держави і вірять, що це приведе до успіху країни», - сказав він.