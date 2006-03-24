Тимошенко обіцяє справитися раніше, ніж Давидович

Близько 20 тисяч львів’ян зібралися сьогодні у центрі Львова біля пам’ятника Тарасу Шевченку, де проходило народне віче за участю лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Як передає кореспондент УНІАН, поряд з великою кількістю символіки БЮТ учасники тримали плакати і транспаранти з вимогою звільнити з посади голову Львівської облдержадміністрації Петра ОЛІЙНИКА.

На акції була присутня велика група людей з послабленим слухом, з якими працював перекладач.

Звертаючись до присутніх, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Йде боротьба за посаду прем’єр-міністра, і тут змагаються дві сили – блок, який очолюю я, і блок ЯНУКОВИЧА».

Вона повідомила, що у східних областях у день виборів на кожній виборчій дільниці буде виставлено «маленьку армію наших активістів», які, за її словами, “битимуться за кожен бюлетень, який спробують сфальсифікувати”.

“Я вам обіцяю, що ми раніше ЦВК повідомимо реальні результати виборів – по оригіналах протоколів з дільниць”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На завершення свого виступу вона повідомила, що вилітає в Луганськ, де сьогодні за її участю відбудеться мітинг «у центрі серця партії ЯНУКОВИЧА».

Лідер БЮТ запевнила, що нова влада в Україні після парламентських виборів – «це буде наша з Президентом влада. Під час президентських виборів я зробила все можливе, щоб Віктор ЮЩЕНКО став Президентом, після парламентських виборів я зроблю навіть неможливе, щоб знову підняти авторитет і рівень влади Президента і бути з ним поруч».

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, саме впевнена перемога БЮТ на виборах стане «посиленням Президента».