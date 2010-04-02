Чечетов: ластівки з БЮТ і НУ-НС прилетять у велику шпаківню ПР
Регіонали коментують дії опозиції
Фракція БЮТ має намір дестабілізувати роботу парламенту, заявив журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив: «Нам стає зрозуміло, що їм потрібно дестабілізувати роботу Верховної Ради України». При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що такими діями фракція БЮТ «показує своє обличчя».
|Михайло ЧЕЧЕТОВ
За його словами, такі дії цієї фракції приведуть до того, що ще більше депутатів із БЮТ і НУ-НС стануть членами коаліції. «Перші ластівки полетіли, скоро полетять зграї, і вони прилетять у велику шпаківню, яка називається Партія регіонів», - вважає М.ЧЕЧЕТОВ.
Як підкреслив О.ЄФРЕМОВ, представники фракції БЮТ не беруть участі у роботі Погоджувальної ради.
Також він повідомив, що наступної п`ятниці у сесійному залі Верховної Ради відбудеться засідання Ради коаліції.
Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ заблокувала сьогодні роботу парламенту.