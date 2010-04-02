Чечетов: ластівки з БЮТ і НУ-НС прилетять у велику шпаківню ПР

Фракція БЮТ має намір дестабілізувати роботу парламенту, заявив журналістам лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив: «Нам стає зрозуміло, що їм потрібно дестабілізувати роботу Верховної Ради України». При цьому О.ЄФРЕМОВ додав, що такими діями фракція БЮТ «показує своє обличчя».

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ підкреслив, що фракція БЮТ «переслідує суто корпоративні інтереси».

За його словами, такі дії цієї фракції приведуть до того, що ще більше депутатів із БЮТ і НУ-НС стануть членами коаліції. «Перші ластівки полетіли, скоро полетять зграї, і вони прилетять у велику шпаківню, яка називається Партія регіонів», - вважає М.ЧЕЧЕТОВ.

Як підкреслив О.ЄФРЕМОВ, представники фракції БЮТ не беруть участі у роботі Погоджувальної ради.

Також він повідомив, що наступної п`ятниці у сесійному залі Верховної Ради відбудеться засідання Ради коаліції.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ заблокувала сьогодні роботу парламенту.