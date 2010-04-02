Грищенко попередив послів: ходіння з орденами і бантами - закінчується

Всі посли нестимуть особисту відповідальність за внесок у вирішення економічних проблем України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв`ю українському журналу «Профіль», який вийде завтра, 3 квітня.

«Країна зараз не може собі дозволити виключно паркетну дипломатію. Саме тому й постало питання, що дипломатія – це не ходіння з перев`язкою, орденом і бантом, а реальна робота. І завдання перед послами ставитимуться, насамперед, у сфері економіки. Всі посли нестимуть особисту відповідальність за внесок у вирішення економічних проблем країни», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, для того, щоб сконцентрувати в одних руках цю роботу, Президент України доручив МЗС опрацювати питання про те, щоб економічний напрямок став інтегральною частиною роботи українських посольств, як і всього Міністерства закордонних справ.

У той же час, К.ГРИЩЕНКО повідомив, що не йдеться про якесь кількісне скорочення посольств України.

«Ми говоримо, скоріше, про відповідність штату співробітників диппредставництв обсягу завдань, що стоять перед ними, а тому необхідно провести аналіз ефективності кожного посольства. Закрити набагато легше, ніж потім відновити», - сказав він.

Міністр підкреслив, що основне завдання української дипломатії – створювати передумови для економічного підйому країни.

«Протягом останніх п`яти років основний масив наших економічних інтересів був поза полем пріоритетної уваги керівництва країни і МЗС. Адже вся Європа сьогодні переорієнтовувалася на Китай та Індію, відправляє в цей регіон добре підготовлені торговельно-економічні місії», - зазначив він.