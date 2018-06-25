Коли банки почнуть кредитувати бізнес?

Фінансово-економічна криза в Україні призвела до фактичної зупинки кредитування малих та середніх підприємств. Оптимісти впевнені, що зі зростанням фондового ринку розпочнеться процес стабілізації у сфері економіки, з’являться кредитні ресурси. Правда, не для всіх і не на все, оскільки для повноцінного економічного відновлення важливим залишається питання введення нових правил функціонування фінансових ринків, забезпечення зайнятості населення, що є передумовою для кредитування бізнесу.

Інститут антикризових стратегій опитав експертів, поставивши їм три запитання:

1. Коли чекати відновлення повноцінного кредитування малого й середнього бізнесу в Україні?

2. Які існують проблеми у сфері законодавства щодо кредитування?

3. Чому президент України Віктор Янукович не ініціював звільнення голови Національного банку України Володимира Стельмаха?

Олег Рибачук, екс-член наглядової ради Ощадбанку: ЯНУКОВИЧУ ЗРУЧНО КОНТРОЛЮВАТИ СТЕЛЬМАХА

Основною перепоною сьогодні залишається, по-перше, дефіцит бюджету, по-друге, непрозора схема рефінансування банків. Зараз необхідна урядова програма, яка могла б, з одного боку, зацікавити банки, а з іншого – їх контролювати. Можна б було навіть залучити при цьому зовнішнє фінансування, правда, за умови прозорості та зрозумілості цієї програми підтримки малого й середнього бізнесу.

Абсолютно зрозуміло, що для президента Віктора Януковича вигідно та зручно контролювати такого чиновника високого рангу, як Володимир Стельмах, якого можна звільнити в будь-який момент, оскільки його доля виключно в руках президента.

Але для країни загалом це дуже погана тенденція, бо в країні має бути жорсткий національний банкір та незалежний центральний банк, який міг би чинити супротив неправильним позиціям уряду й не піддаватися на тиск.

Ігор Уманський, колишній в.о. міністра фінансів України:

БАНКИ ПРОСТО БОЯТЬСЯ КРЕДИТУВАТИ

Одним з визначальних (окрім класичних) чинників для відновлення кредитування малого та середнього бізнесу в Україні має бути перегляд системи оцінки ризиків комерційними банками й вихід на зовсім інший менеджмент. За інших умов, на жаль, банки просто боятимуться кредитувати.

Останні антикризові рішення, наприклад, щодо особливостей кредитування аграрного сектора, створюють сьогодні більше проблем. Потрібні адекватні умови й відмова від преференцій для тих чи інших банків чи позичальників.

Змінювати голову НБУ зараз недоцільно, оскільки розпочався процес стабілізації фінансового ринку, й ініціатива президента залишити Володимира Стельмаха правильна. Спрогнозувати зараз, хто буде наступним головою центрального банку, дуже важко, але на маю думку, було б добре, якби ця кандидатура не стала розмінною чи квотною позицією, а обиралася виключно за професійними ознаками.

Олександр Морозов, голова правління Укргазбанку:

УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПРИЙНЯТТЯ БЮДЖЕТУ

Відновлення кредитування бізнесу залежитиме від того, наскільки швидко буде прийнято бюджет України. Можливо, уже з вересня 2010 року буде початок зростання обсягу кредитування.

Про можливі нові програми кредитування, які будуть ініційовані урядом, можу сказати, що в Міністерстві фінансів розглядається питання зниження ставок за кредитами через відповідні ринкові механізми до 12–15%.

Щодо проблем у законодавчій сфері, то необхідно розглянути питання захищенності банків, бо саме від цього залежить зменшення ставок за кредитами, оскільки банківські установи закладають у процентну ставку ризики з огляду на те, що дуже важко отримати заставу.

Збереження посади голови НБУ за Володимиром Стельмахом, гадаю, пояснююється політичними чинниками, і це раціонально, з огляду на те, що зміна «переговорників» з міжнародними інституціями сьогодні не дуже добре вплине на процес стабілізації банківського сектора. А це дуже важливий чинник для економіки і держави вцілому.

Владислав Байрака, голова правління Банку Кіпру в Україні:

ТРЕБА УЗАКОНИТИ “ЧОРНІ СПИСКИ” ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Відновлення кредитування малого та середнього бізнесу залежить від кроків уряду. Сьогодн тільки 20 банків кредитують малий, середній та корпоративний бізнес. Багато банків відчувають ліквідність гривні, оскільки немає визначенності – фізичні особи та підприємства, які ведуть діяльність на території України, розміщюють короткострокові гроші, а необхідно розміщювати на 5–7 років. Це залежить як від політики уряду, так і Національного банку України щодо комерційних банків.

Тому говорити про те, що відновиться повноцінне кредитування, недоцільно. У найкращому варіанті це відбудеться восени цього року, якщо саме зараз уряд активізує роботу щодо наповнення грошима банківської системи. Процес поліпшення законодавства щодо отримувача кредиту позитивно б вплинуло на розвиток кредитного ринку, оскільки існує таке поняття як «недобросовісний позичальник»... Тому створення «чорних» списків і регулювання цього моменту на законодавчому рівні, дало б позитивний імпульс сектору кредитування.

Григорій Перерва, заступник генерального директора агентства «Кредит-Рейтинг»:

КРЕДИТУВАТИМУТЬ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ

Певна активізація кредитування може припасти на друге півріччя і стосуватиметься передусім тих суб’єктів господарювання, які під час кризи довели свою надійність як сумлінні позичальники та змогли вийти з кризи без значних втрат. Але відкритими залишаються питання захисту кредиторів.

Що стосується самих позичальників, законодавство має більше уваги приділяти заходам виявлення надійних позичальників і стимулювання кредиторів до використання такої інформації при ухвалення рішення щодо кредитування. Це дало б змогу уникнути ситуацій, коли кредити надавалися невідомо яким компаніям, на незрозумілих умовах, тоді як надійні позичальники не мали можливості залучити кошти.

Янукович, очевидно, оцінює дії Стельмаха в період кризи переважно як позитивні й не бачить іншого досвідченого спеціаліста, якому можна сьогодні довірити керівництво НБУ. Вважаю також досить імовірним, що президент Янукович планує ініціювати звільнення голови НБУ дещо пізніше, після більш нагальних призначень і досягнення певної стабілізації.

Борис Кушнірук, економіст

ЗМІН МОЖНА ЧЕКАТИ НЕ РАНІШ ЯК 2011 РОКУ

Український банківський сектор перебуває в надто складному становищі. Він переобтяжений поганими кредитами, загальний обсяг яких хоч і менш активно, але продовжує зростати. Перспективи відновлення кредитування є, але не раніше 2011 року. Сьогодні маємо проблеми не так з правовим регулюванням кредитної справи, як з депозитною діяльністю. Право вкладників банків на повернення власних депозитів у будь-який час паралізує діяльність банківської системи, бо банки видають кредити на певний строк, виходячи зі строковості наявних запозичених ресурсів. Якщо вкладники мають право на негайне повернення своїх депозитів, це означає, що в банківській системі відсутні як такі строкові депозити. Усі вони є поточними, і банки не мають можливості використовувати ці депозити для строкового кредитування позичальників.

Щодо можливих ротацій у НБУ, то залишивши Володимира Стельмаха, Віктор Янукович вивів цю посаду за межі розподілу. А з часом зможе вже сам одноосібно вирішити, з ким йому працювати зручніше.