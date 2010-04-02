У Портнова до Ющенка немає нічого особистого, «просто дуже потрібні гроші»

Сторона Віктора ЮЩЕНКА затягує судовий процес про наклепницькі висловлювання екс-президента України на адресу народного депутата України, члена фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА.

Про це повідомив А.ПОРТНОВ в інтерв`ю «Лівому берегу».

За словами депутата, він ще у грудні 2009 року подав до Шевченківського районного суду столиці відповідну позовну заяву. Проте, за словами депутата, «сторона Віктора Андрійовича застосовує прийоми затягування процесу, але я нікуди не поспішаю. Вчора, наприклад Апеляційний суд Києва відмовив екс-президенту в його численних клопотаннях розглянути цей позов в Обухівському районі, за місцем знаходження багатьох об`єктів нерухомості пана ЮЩЕНКА. Хоча мені все одно, де проводити цей судовий процес».

А.ПОРТНОВ розповів, що «на даний час йде судове провадження, виконуються необхідні процедури. Після завершення цього процесу адвокати, які мене представляють, тренуватимуться на Вікторі Андрійовичі в новому судовому процесі про відшкодування морального збитку. У нас нічого особистого, просто дуже потрібні гроші».

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року під час зустрічі з виборцями Хмельницького на той час кандидат на пост Президента і Президент України В.ЮЩЕНКО заявив про наявність судимостей у депутатів від фракції БЮТ, причетність того чи іншого депутата до незаконних дій, пов`язаних з розкраданням майна, вбивствами й іншими злочинами. Зокрема, серед депутатів від БЮТ він назвав прізвище А.ПОРТНОВА і ще декілька десятків прізвищ.

А.ПОРТНОВ звернувся з позовом до суду з приводу наклепницьких висловлювань Президента на свою адресу.