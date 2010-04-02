Азаров дав завдання на п’ятирічку: догнати та перегнати ВВП-1990

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що основою Програми діяльності уряду стане передвиборча програма Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА "Україна для людей".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні урядового комітету з питань реформ.

"В основу Програми діяльності уряду покладені цілі, визначені програмою Президента України В.ЯНУКОВИЧА "Україна для людей". Що я хочу бачити в нашій програмі у підсумку? По-перше, системність і дуже чітко побудовану траєкторію розвитку всіх галузей, усіх сфер. Тобто, у ній мають бути системні баланси: енергетичний, продовольчий, фінансовий, демографічний і т.д. І сигнальні терміни виходу на певний рівень розвитку", - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, за його словами, перший етап виконання Програми діяльності уряду буде розрахований на 2,5 роки. "На 2,5 роки - до виборів нового складу парламенту - це власне, поточна Програма діяльності уряду, яку ми розглядаємо в першу чергу. Це етап наведення порядку, виходу з кризи, закріплення тенденцій сталого розвитку, подолання бідності. В кінці цього етапу ми маємо перевищити обсяг валового виробництва, якій був до кризи", - пояснив він.

За словами прем’єра, наступний етап, що завершиться через 5 років від сьогодні, це етап прискореного зростання на базі інноваційно-інвестиційної моделі та системних реформ, які на той час уже запрацюють. "В кінці цього етапу ми маємо перевищити рівень ВВП, який був у 1990 році, і подвоїти доходи громадян", - додав М.АЗАРОВ.

"І третій етап - із завершенням через 10 років – це робота економіки в умовах створення нових постіндустрійних галузей, перетікання левової частки валового внутрішнього продукту у високотехнологічне виробництво і сферу послуг. В кінці цього етапу України подвоїть валовий внутрішній продукт, а доходи громадян досягнуть рівня європейських сусідів. Валовий внутрішній продукт на душу населення повинен бути на рівні, як мінімум, країн - нових членів Євросоюзу. Фактично йдеться про дві п’ятирічки розвитку. Перша – відновлення і модернізації, друга – постіндустрійного прискорення", - резюмував прем’єр.