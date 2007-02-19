Блок Тимошенко добивається розсекречення даних про реальних власників землі у Києві

Фракція БЮТ у Київській міській раді ініціює скасування рішення про нерозголошення інформації щодо отримувачів столичної землі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Зокрема, як нагадують в БЮТ, з листопада 2004 київська мерія не публікує рішення, яким саме фізичним особам надаються земельні ділянки. “Ще за часів мерства Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА підконтрольна йому більшість в Київраді прийняла рішення не розголошувати цю інформацію. Незважаючи на протести громадськості та ЗМІ, рішення продовжувало залишатися в силі. Не відмінив його і новий міський голова та його більшість - занадто вже зручним воно було і для них”, йдеться у повідомленні.

Водночас фракція БЮТ у Київраді напередодні сесійного засідання, яке відбудеться 22 лютого, підготувала рішення, що “має зробити процес виділення земельних ділянок більш прозорим”. Столичним депутатам буде запропоновано скасувати рішення Київради № 805/2215 від 18 листопада 2004 р. «Про порядок оприлюднень Рішень Київради з майнових та земельних питань». Таким чином, будь-яка інформація, що стосується правоотримувачів на колишні комунальні землю та майно, стане обов’язковою до оприлюднення у випадку запиту, підкреслюють в БЮТ.

Також в БЮТ зазначають, що попереднє заборонне рішення Київради було прийняте після того, як ЗМІ почали інтенсивно розповідати про те, кому надаються величезні ділянки, і яка їх приблизна ринкова вартість. В ньому було сформульовано, що «Рішення Київради з майнових та земельних питань, які містять відомості про фізичну особу, офіційно оприлюднюються та надаються для ознайомлення іншим суб’єктам за наявності попередньої згоди відповідальної особи», а «розповсюдження...таких рішень, здійснюється з дотриманням вимог конфіденційності».

На переконання БЮТ, дане рішення суперечить цілому ряду нормативних документів, проте продовжувало ці два роки залишатися в силі.

Як вважають в БЮТ, можливі два виходи з ситуації: або судове провадження згідно зі ст.59 ч.10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» - «Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України або законам України визнаються незаконними у судовому порядку», або прийняти рішення Київради, яке відновить конституційні права мешканців Києва на інформацію.

Фракція БЮТ у Київській міській раді, “здійснюючи свою програму з очищення влади та впровадження прозорого механізму розподілу земельних ресурсів”, закликає депутатів інших фракцій приєднатися до їх ініціативи.

Як підкреслив депутат Київської міської ради, член фракції БЮТ Сергій ПІДГОРНИЙ, «Закон України «Про місцеве самоврядування» чітко встановлює норму про гласність та відкритість усіх рішень місцевих рад. Зрозуміло, що інформація про землю не стосується до сфери державних таємниць – то ж чому її потрібно обмежувати? Громада повинна знати, як розпоряджаються її майном, хто і як, з яких причин отримує у свою власністю землю та майно, що належить усім киянам”.

За словами депутата, “закриті теми породжують плітки, останні ж призводять до недовіри. Київська міська рада повинна провадити гласну політику, якщо ми хочемо, аби люди нам довіряли».